تعاني من الحساسية العصبية؟-هكذا يمكنك الوقاية منها

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 122

تعتبر الحساسية العصبية من المشكلات التي قد يعاني منها بعض الأشخاص خاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث تظهر في صورة أعراض مفاجئة تتسبب في إزعاج المصاب، لكنها في الغالب يمكن السيطرة عليها بتجنب المسببات.

في هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد سلامة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أبرز العلامات المرتبطة بالحساسية العصبية وكيفية الوقاية منها.

كيف تظهر الحساسية العصبية؟يشير سلامة إلى أن من أبرز مظاهر الحساسية العصبية، نزول إفرازات قوية ومفاجئة من الأنف، خصوصًا عند الاستيقاظ المبكر أو ملامسة الأرضيات الباردة، وأحيانًا مع بداية تناول الطعام.

الأطعمة التي تزيد من أعراض الحساسية العصبيةيحذر استشاري الأنف والأذن من تناول بعض الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على بهارات قوية مثل البابريكا والكاري، موضحًا أنها قد تزيد من شدة الإفرازات الأنفية لدى المصابين.

إليك أعراضها طرق الوقاية من الحساسية العصبيةينصح سلامة بارتداء الجوارب خاصة في الصباح خلال فصل الشتاء لتقليل التعرض للبرودة، إضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المثيرات الغذائية أو البيئية التي تزيد الأعراض، مؤكدًا أن الحساسية غالبًا تتوقف بمجرد الابتعاد عن مسبباتها