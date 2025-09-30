لا داعي الي زيارة الطبيب … أعراض التهاب الزائدة الدودية بالتفصيل تعاني من الحساسية العصبية؟-هكذا يمكنك الوقاية منها أعراض المعدة العصبية التي لا يجب تجاهلها البرادعي يخرج عن صمته ويشن هجوما على خطة ترامب لوقف حرب غزة أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمريكا مليشيا الحوثي تفرض حصارا قاتلا شبيها بحصار غزة على قرية في بني مطر والأهالي يستغيثون بحثا عن الطعام والماء بسبب عبارة «ارحل يا حوثي جوعتنا» جامعة إقليم سبأ تبحث مع السفارة الصينية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية
تعتبر الحساسية العصبية من المشكلات التي قد يعاني منها بعض الأشخاص خاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث تظهر في صورة أعراض مفاجئة تتسبب في إزعاج المصاب، لكنها في الغالب يمكن السيطرة عليها بتجنب المسببات.
في هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد سلامة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أبرز العلامات المرتبطة بالحساسية العصبية وكيفية الوقاية منها.
كيف تظهر الحساسية العصبية؟يشير سلامة إلى أن من أبرز مظاهر الحساسية العصبية، نزول إفرازات قوية ومفاجئة من الأنف، خصوصًا عند الاستيقاظ المبكر أو ملامسة الأرضيات الباردة، وأحيانًا مع بداية تناول الطعام.
الأطعمة التي تزيد من أعراض الحساسية العصبيةيحذر استشاري الأنف والأذن من تناول بعض الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على بهارات قوية مثل البابريكا والكاري، موضحًا أنها قد تزيد من شدة الإفرازات الأنفية لدى المصابين.
إليك أعراضها طرق الوقاية من الحساسية العصبيةينصح سلامة بارتداء الجوارب خاصة في الصباح خلال فصل الشتاء لتقليل التعرض للبرودة، إضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المثيرات الغذائية أو البيئية التي تزيد الأعراض، مؤكدًا أن الحساسية غالبًا تتوقف بمجرد الابتعاد عن مسبباتها