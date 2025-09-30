لا داعي الي زيارة الطبيب … أعراض التهاب الزائدة الدودية بالتفصيل تعاني من الحساسية العصبية؟-هكذا يمكنك الوقاية منها أعراض المعدة العصبية التي لا يجب تجاهلها البرادعي يخرج عن صمته ويشن هجوما على خطة ترامب لوقف حرب غزة أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمريكا مليشيا الحوثي تفرض حصارا قاتلا شبيها بحصار غزة على قرية في بني مطر والأهالي يستغيثون بحثا عن الطعام والماء بسبب عبارة «ارحل يا حوثي جوعتنا» جامعة إقليم سبأ تبحث مع السفارة الصينية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية
تُعد المعدة العصبية من المشكلات الصحية الشائعة، التي ترتبط عادةً بالضغط النفسي والتوتر المستمر، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تؤثر على جودة الحياة اليومية.
في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو"، أعراض المعدة العصبية، وذلك حسبما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
أعراض المعدة العصبية
يوضح حسين، أن المعدة العصبية ليست مرضًا عضويا بحد ذاته، لكنها حالة وظيفية تتأثر فيها المعدة بالجهاز العصبي، ما يجعل المريض أكثر عرضة لاضطرابات هضمية ونفسية في آن واحد.
وأشار حسين إلى أن أبرز الأعراض تشمل الشعور بحرقة وتقلصات في المعدة، بالإضافة إلى الغثيان والتقيؤ، مع زيادة ملحوظة في التعرق وعدد مرات التبول.
كما لفت إلى أنه قد يعاني المصاب من تغير في الشهية وسرعة الشعور بالشبع حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام، فضلًا عن الإصابة بالإسهال المتكرر وانتفاخ البطن وزيادة الغازات.
وأكد استشاري أمراض القلب أن التعامل مع هذه الأعراض يتطلب في المقام الأول السيطرة على التوتر النفسي واتباع نظام حياة صحي، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب المختص إذا استمرت الأعراض لفترات طويلة أو أثرت بشكل واضح على الأنشطة اليومية