أعراض المعدة العصبية التي لا يجب تجاهلها

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تُعد المعدة العصبية من المشكلات الصحية الشائعة، التي ترتبط عادةً بالضغط النفسي والتوتر المستمر، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تؤثر على جودة الحياة اليومية.

في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو"، أعراض المعدة العصبية، وذلك حسبما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض المعدة العصبية

يوضح حسين، أن المعدة العصبية ليست مرضًا عضويا بحد ذاته، لكنها حالة وظيفية تتأثر فيها المعدة بالجهاز العصبي، ما يجعل المريض أكثر عرضة لاضطرابات هضمية ونفسية في آن واحد.

وأشار حسين إلى أن أبرز الأعراض تشمل الشعور بحرقة وتقلصات في المعدة، بالإضافة إلى الغثيان والتقيؤ، مع زيادة ملحوظة في التعرق وعدد مرات التبول.

كما لفت إلى أنه قد يعاني المصاب من تغير في الشهية وسرعة الشعور بالشبع حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام، فضلًا عن الإصابة بالإسهال المتكرر وانتفاخ البطن وزيادة الغازات.

وأكد استشاري أمراض القلب أن التعامل مع هذه الأعراض يتطلب في المقام الأول السيطرة على التوتر النفسي واتباع نظام حياة صحي، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب المختص إذا استمرت الأعراض لفترات طويلة أو أثرت بشكل واضح على الأنشطة اليومية