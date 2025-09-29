أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في عملية أمنية مفاجئة، أعلنت شرطة محافظة المهرة ضبط مصنع متكامل لإنتاج الخمر البلدي في مديرية محيفيف شرق مدينة الغيضة، كان يعمل بشكل سري ويُدار من قبل مجموعة من الأشخاص.

الشرطة أوضحت أنها عثرت داخل الموقع على أدوات تصنيع كاملة، شملت دبة غاز، شولة، ضغاط، خميرة، بالإضافة إلى ثلاث عبوات بلاستيكية صفراء سعة 20 لترًا، تحتوي على سوائل يُشتبه بأنها مواد كحولية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم وافد من الجنسية الصومالية يبلغ من العمر 40 عامًا، إلى جانب اثنين آخرين يبلغان 35 و41 عامًا، وجميعهم من سكان مدينة الغيضة.

وأكدت شرطة المهرة أنه تم التحفظ على المتهمين وإيداعهم الحجز، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار حملاتها لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.