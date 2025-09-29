أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمريكا مليشيا الحوثي تفرض حصارا قاتلا شبيها بحصار غزة على قرية في بني مطر والأهالي يستغيثون بحثا عن الطعام والماء بسبب عبارة «ارحل يا حوثي جوعتنا» جامعة إقليم سبأ تبحث مع السفارة الصينية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات
في حادثة مؤلمة جديدة، قُتل المغترب اليمني الشاب عماد عبد الحميد الحربي، برصاص عصابة مسلحة خلال عملية سطو على محل تجاري يعمل فيه بمدينة سيراكوز بولاية نيويورك الأمريكية، ليرتفع عدد ضحايا المغتربين اليمنيين إلى ستة منذ بداية العام الجاري.
الحربي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية وينحدر من مديرية الشعر بمحافظة إب، تعرض لإطلاق نار مباشر أثناء اقتحام مسلحين للمحل الذي يعمل فيه، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه عبر عملية جراحية، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.
المؤسسة الإعلامية "يمانيون في أمريكا" نشرت تفاصيل الحادثة على صفحتها في فيسبوك مساء الأحد، مؤكدة أن الحربي سقط ضحية جديدة في سلسلة جرائم السطو التي تستهدف متاجر اليمنيين في الولايات المتحدة، وسط غياب أي إجراءات حكومية فعالة لردع هذه العصابات.
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام فقط من مقتل المغترب اليمني غسان سعيد الشعيبي في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي، في حادثة مشابهة، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في استهداف اليمنيين العاملين في قطاع التجارة الصغيرة.
خلال السنوات الأخيرة، تحولت متاجر اليمنيين في أمريكا إلى أهداف سهلة لعصابات السطو، في ظل غياب الحماية القانونية الكافية، ما يثير قلقًا متزايدًا في أوساط الجالية اليمنية التي باتت تعيش بين حلم الهجرة وكابوس الرصاص.