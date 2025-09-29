رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمريكا

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 256

في حادثة مؤلمة جديدة، قُتل المغترب اليمني الشاب عماد عبد الحميد الحربي، برصاص عصابة مسلحة خلال عملية سطو على محل تجاري يعمل فيه بمدينة سيراكوز بولاية نيويورك الأمريكية، ليرتفع عدد ضحايا المغتربين اليمنيين إلى ستة منذ بداية العام الجاري.

الحربي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية وينحدر من مديرية الشعر بمحافظة إب، تعرض لإطلاق نار مباشر أثناء اقتحام مسلحين للمحل الذي يعمل فيه، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه عبر عملية جراحية، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

المؤسسة الإعلامية "يمانيون في أمريكا" نشرت تفاصيل الحادثة على صفحتها في فيسبوك مساء الأحد، مؤكدة أن الحربي سقط ضحية جديدة في سلسلة جرائم السطو التي تستهدف متاجر اليمنيين في الولايات المتحدة، وسط غياب أي إجراءات حكومية فعالة لردع هذه العصابات.

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام فقط من مقتل المغترب اليمني غسان سعيد الشعيبي في مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي، في حادثة مشابهة، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في استهداف اليمنيين العاملين في قطاع التجارة الصغيرة.

خلال السنوات الأخيرة، تحولت متاجر اليمنيين في أمريكا إلى أهداف سهلة لعصابات السطو، في ظل غياب الحماية القانونية الكافية، ما يثير قلقًا متزايدًا في أوساط الجالية اليمنية التي باتت تعيش بين حلم الهجرة وكابوس الرصاص.