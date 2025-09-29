أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمريكا مليشيا الحوثي تفرض حصارا قاتلا شبيها بحصار غزة على قرية في بني مطر والأهالي يستغيثون بحثا عن الطعام والماء بسبب عبارة «ارحل يا حوثي جوعتنا» جامعة إقليم سبأ تبحث مع السفارة الصينية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات
على خطى إسرائيل تسير مليشيا الحوثي وتمارس نفس أدوات القمع والإرهاب الذي يمارس على أهالي قطاع غزة, حيث فرضت مليشيا الحوثي حصارًا خانقًا على قرية شعبان في مديرية بني مطر غرب صنعاء، منذ مساء الجمعة 26 سبتمبر، بعد أن كتب أحد سكانها عبارة بسيطة لكنها موجعة: "ارحل يا حوثي جوعتنا" في مشهد يعيد إلى الأذهان حصار غزة.
الرد الحوثي لم يكن نقاشًا أو توضيحًا، بل حصارًا يشبه ما تمارسه سلطات الاحتلال ضد غزة: منع دخول الماء والغذاء، ترهيب جماعي، واعتقالات عشوائية تطال الأبرياء، فقط للقبض على صاحب العبارة.
المسؤولة الحقوقية إشراق المقطري، عضو لجنة التحقيق الوطنية، أكدت تلقيها مناشدات من أهالي القرية، الذين يعيشون تحت حصار لا يختلف عن حصار غزة إلا في الجغرافيا، بينما تتشابه أدوات القمع: تجويع، إذلال، وملاحقة الكلمة بعد أن كتب أحد السكان عبارة "ارحل يا حوثي جوعتنا".
المقطري دعت إلى حملة ضغط عاجلة من الحقوقيين والوجهاء والوسطاء، لفك الحصار عن شعبان، التي تحولت إلى نموذج يمني لحصار الكلمة، حيث أصبح الجدار الذي كتب عليه "ارحل يا حوثي" أخطر من أي سلاح.