جامعة إقليم سبأ تبحث مع السفارة الصينية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور علي سيف الرمال مع القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى بلادنا السيد شاو تشنغ في العاصمة السعودية الرياض سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والسفارة الصينية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين.

 

وخلال اللقاء، عبّر نائب رئيس الجامعة الدكتور علي سيف الرمال عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أن جامعة إقليم سبأ تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الصينية في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز من تبادل الخبرات ونقل المعارف، بما يخدم تطلعات اليمن المستقبلية في التنمية والتعليم.

 

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة شاو تشنغ بالدور الذي تقوم به الجامعات اليمنية في النهوض بالتعليم العالي، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية اليمنية، من خلال تفعيل برامج التبادل العلمي والبحثي، وتقديم منح دراسية إضافية للطلاب اليمنيين، ودعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الأكاديمية.

 

واستعرض اللقاء أبرز نتائج الزيارات الأكاديمية الأخيرة، لجمهورية الصين الشعبية أضافة إلى مناقشة إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة إقليم سبأ وعدد من الجامعات الصينية، بما يسهم في تطوير المناهج وتوسيع مجالات الأبحاث المشتركة وبناء القدرات الأكاديمية.

 

وأكد اللقاء على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات مماثلة بشكل دوري، بما يعكس عمق العلاقات اليمنية الصينية ويجسد روح التعاون بين الجانبين.

