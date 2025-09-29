آخر الاخبار

مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته

مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 85

 

شهدت محافظة مأرب حدثًا مزدوجًا ينبض بالحياة: افتتاح مقر جديد للأفران الخيرية الآلية وتسليم بئرين ارتوازيين لتعزيز مشروع المياه، وكل ذلك بدعم من منظمة "مسلم هاندز" البريطانية.

الوكيل عبدربه مفتاح، ومعه مدير مديرية المدينة محمد بن جلال، قصّا شريط المخبز الجديد الذي شُيّد على مساحة 760 مترًا مربعًا، بتكلفة تجاوزت 114 ألف دولار. المخبز ليس مجرد مبنى، بل مصنع أمل ينتج الخبز لـ8 آلاف محتاج من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمي السويداء وجو النسيم، منذ عام 2020 وحتى اليوم.

وفي منطقة الفاو، انتقل الوفد الرسمي لمتابعة تسليم بئرين ارتوازيين مجهزين بوحدات ضخ ومولدات كهربائية وخطوط ربط، لتغذية الخزان الرئيسي للمدينة بمياه صالحة للشرب، في خطوة تعزز قدرة مؤسسة المياه على تغطية أحياء مأرب المتعطشة.

الوكيل مفتاح لم يُخفِ إعجابه، مشيدًا بتدخلات "مسلم هاندز" التي وصفها بالمستدامة والملموسة، داعيًا إلى توسيع مشاريع المخابز وضمان استمرار تشغيلها، لأنها لا تقدم خبزًا فقط، بل تصنع كرامة.

إقراء أيضاً
مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية
تعرف على مواعيد الرحلات في مطار عدن ومطار الريان: الإثنين 29 سبتمبر 2025م
اختفاء قسري للكاتب أوراس الإرياني في صنعاء و"صحفيات بلا قيود" تتهم الحوثيين وتطا
ندوة سياسية بمأرب بعنوان ثورة ٢٦ سبتمبر ذكرى الثورة لاستعادة الدولة
ورشة نقاش صدى: حرية الصحافة في اليمن رهينة تشريعات غائبة وقضاء عاجز
  إصلاح ريمة يحتفل بالذكرى 35 لتأسيس الحزب بمحافظة مأرب ويجدد العهد لمواجهة الان
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول