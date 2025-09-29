مأرب تفتح أبواب الحياة والخير بدعم بريطاني عبر منظمة مسلم هاندز

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 85

شهدت محافظة مأرب حدثًا مزدوجًا ينبض بالحياة: افتتاح مقر جديد للأفران الخيرية الآلية وتسليم بئرين ارتوازيين لتعزيز مشروع المياه، وكل ذلك بدعم من منظمة "مسلم هاندز" البريطانية.

الوكيل عبدربه مفتاح، ومعه مدير مديرية المدينة محمد بن جلال، قصّا شريط المخبز الجديد الذي شُيّد على مساحة 760 مترًا مربعًا، بتكلفة تجاوزت 114 ألف دولار. المخبز ليس مجرد مبنى، بل مصنع أمل ينتج الخبز لـ8 آلاف محتاج من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمي السويداء وجو النسيم، منذ عام 2020 وحتى اليوم.

وفي منطقة الفاو، انتقل الوفد الرسمي لمتابعة تسليم بئرين ارتوازيين مجهزين بوحدات ضخ ومولدات كهربائية وخطوط ربط، لتغذية الخزان الرئيسي للمدينة بمياه صالحة للشرب، في خطوة تعزز قدرة مؤسسة المياه على تغطية أحياء مأرب المتعطشة.

الوكيل مفتاح لم يُخفِ إعجابه، مشيدًا بتدخلات "مسلم هاندز" التي وصفها بالمستدامة والملموسة، داعيًا إلى توسيع مشاريع المخابز وضمان استمرار تشغيلها، لأنها لا تقدم خبزًا فقط، بل تصنع كرامة.