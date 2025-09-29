مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 160

دشّن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، اليوم، برنامجاً تدريبياً يستهدف موظفي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، بهدف تعزيز معارفهم بالقوانين واللوائح المالية والإدارية ورفع كفاءتهم الوظيفية.

ويستمر البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر المقبل، في إطار جهود تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالعمل المؤسسي داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد الوكيل الباكري خلال التدشين، أهمية مثل هذه الدورات في تعزيز الثقافة القانونية والإدارية لدى الموظفين، وبناء قدراتهم على تطبيق الأنظمة واللوائح بفاعلية، بما يضمن الانضباط والشفافية في العمل الحكومي ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

من جانبها، أوضحت نائب مدير مكتب الخدمة المدنية بمأرب، عفاف الشرجبي، أن البرنامج يأتي ضمن خطة المكتب لتأهيل الكوادر ورفع كفاءتهم، مشيرةً إلى أن التدريب المستمر للموظفين يمثل ركيزة أساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الإداري.