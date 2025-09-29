مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ عاجل: القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء)
دشّن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، اليوم، برنامجاً تدريبياً يستهدف موظفي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، بهدف تعزيز معارفهم بالقوانين واللوائح المالية والإدارية ورفع كفاءتهم الوظيفية.
ويستمر البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر المقبل، في إطار جهود تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالعمل المؤسسي داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكد الوكيل الباكري خلال التدشين، أهمية مثل هذه الدورات في تعزيز الثقافة القانونية والإدارية لدى الموظفين، وبناء قدراتهم على تطبيق الأنظمة واللوائح بفاعلية، بما يضمن الانضباط والشفافية في العمل الحكومي ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
من جانبها، أوضحت نائب مدير مكتب الخدمة المدنية بمأرب، عفاف الشرجبي، أن البرنامج يأتي ضمن خطة المكتب لتأهيل الكوادر ورفع كفاءتهم، مشيرةً إلى أن التدريب المستمر للموظفين يمثل ركيزة أساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الإداري.