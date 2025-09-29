هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري (خاصة) اليوم الإثنين، أنها على درايه بوقوع حادثة على بعد 110 أميال بحرية جنوب شرق عدن جنوب اليمن.

أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (حكومية) فقالت إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن في اليمن.

واشارت الهيئة البحرية البريطانية الى نشوب حريق على متن سفينة قبالة عدن، اصيبت بمقذوف مجهول.

وأضافت: ''ربان السفينة أبلغ عن مشاهدته ارتطاماً بالماء ودخاناً على بعد مسافة''.