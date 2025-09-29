مأرب: انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل موظفي الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة والشفافية الإدارية هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ عاجل: القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء)
نقلت رويترز عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري (خاصة) اليوم الإثنين، أنها على درايه بوقوع حادثة على بعد 110 أميال بحرية جنوب شرق عدن جنوب اليمن.
أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (حكومية) فقالت إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن في اليمن.
واشارت الهيئة البحرية البريطانية الى نشوب حريق على متن سفينة قبالة عدن، اصيبت بمقذوف مجهول.
وأضافت: ''ربان السفينة أبلغ عن مشاهدته ارتطاماً بالماء ودخاناً على بعد مسافة''.