الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تعز

أعلنت الحملة الأمنية في تعز اليوم الإثنين، ضبط المدعو عمر محمد سعيد، المطلوب في قضية قتل المجني عليهم: علي دبوان العسالي وعبد الرحمن صادق منصور والشروع في قتل وجيه فرحان علي غالب.

وفي عملية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة تعز من ضبط المدعو"ن . ه‍ . س" المطلوب بقضايا قتل وعدد من القضايا الجنائية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.

وأوضح الرائد أحمد نائف، مدير قسم شرطة 26 سبتمبر، أن عملية الضبط تمت بناءً على أمر قبض قهري صادر من النيابة، مؤكداً أنه تم إيداع المتهم في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأكدت شرطة تعز استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين أمنياً، ضمن مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.