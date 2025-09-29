الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ عاجل: القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء) بيان للسفارة الأمريكية حول اعتداء الإنتقالي على فعالية سلمية لنساء حزب الإصلاح بحضرموت سوريا على فوهة بركان: تصاعد التوتر شمال شرقي البلاد بين دمشق وقسد وسط تحركات تركية
أعلنت الحملة الأمنية في تعز اليوم الإثنين، ضبط المدعو عمر محمد سعيد، المطلوب في قضية قتل المجني عليهم: علي دبوان العسالي وعبد الرحمن صادق منصور والشروع في قتل وجيه فرحان علي غالب.
وفي عملية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة تعز من ضبط المدعو"ن . ه . س" المطلوب بقضايا قتل وعدد من القضايا الجنائية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
وأوضح الرائد أحمد نائف، مدير قسم شرطة 26 سبتمبر، أن عملية الضبط تمت بناءً على أمر قبض قهري صادر من النيابة، مؤكداً أنه تم إيداع المتهم في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وأكدت شرطة تعز استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين أمنياً، ضمن مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.