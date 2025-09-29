هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الإثنين، في نشرته التحذيرية، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة محافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز أن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت يوم أمس على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب والحديدة، فيما يتوقع أن تشهد محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة والحديدة وسهل تهامة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت، إضافة إلى غرب صنعاء وذمار وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وحذّر المركز المواطنين وسائقي المركبات في مناطق هطول الأمطار من مخاطر العواصف الرعدية، داعياً إلى عدم المجازفة بعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، والتنبه لاحتمال حدوث انهيارات صخرية وانزلاقات طينية.

كما نبه إلى التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية نتيجة الضباب والسحب المنخفضة، وخطورة عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.