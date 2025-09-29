الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ عاجل: القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء) بيان للسفارة الأمريكية حول اعتداء الإنتقالي على فعالية سلمية لنساء حزب الإصلاح بحضرموت سوريا على فوهة بركان: تصاعد التوتر شمال شرقي البلاد بين دمشق وقسد وسط تحركات تركية
أصدرت محكمة مأرب الابتدائية، برئاسة القاضي شفيعة أبوبكر، حكمها في القضية الجنائية المرفوعة ضد الصحفيين أحمد عايض»رئيس تحرير موقع مأرب برس « و محمد الصالحي، وعلي الفقيه، إضافة إلى قناتي يمن شباب والمهرية.
وقضى منطوق الحكم برفض الدعوى الجزائية شكلاً، لجهالة التهمة وبطلان إجراءات رفعها، فضلاً عن عدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها.
وفي تصريح خاص لـ"مأرب برس" أكد المحامي هادي وردان، أحد محامي المتهمين، أن الحكم جاء متوافقاً مع القانون، موضحاً أن الدعوى المرفوعة من النيابة العامة افتقرت إلى الأسس القانونية الصحيحة، وقامت على إجراءات باطلة.
وأشار وردان إلى أن المحكمة منحت الادعاء العام والخاص فرصاً عدة لإثبات مزاعمه، غير أنه عجز عن تقديم أي دليل معتبر، لافتاً إلى أن رفع الدعوى أصلاً تم بالمخالفة للاختصاص النوعي.