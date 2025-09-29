عاجل: القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 295

أصدرت محكمة مأرب الابتدائية، برئاسة القاضي شفيعة أبوبكر، حكمها في القضية الجنائية المرفوعة ضد الصحفيين أحمد عايض»رئيس تحرير موقع مأرب برس « و محمد الصالحي، وعلي الفقيه، إضافة إلى قناتي يمن شباب والمهرية.

وقضى منطوق الحكم برفض الدعوى الجزائية شكلاً، لجهالة التهمة وبطلان إجراءات رفعها، فضلاً عن عدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها.

وفي تصريح خاص لـ"مأرب برس" أكد المحامي هادي وردان، أحد محامي المتهمين، أن الحكم جاء متوافقاً مع القانون، موضحاً أن الدعوى المرفوعة من النيابة العامة افتقرت إلى الأسس القانونية الصحيحة، وقامت على إجراءات باطلة.

وأشار وردان إلى أن المحكمة منحت الادعاء العام والخاص فرصاً عدة لإثبات مزاعمه، غير أنه عجز عن تقديم أي دليل معتبر، لافتاً إلى أن رفع الدعوى أصلاً تم بالمخالفة للاختصاص النوعي.