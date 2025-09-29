أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

جدّد السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، ووقوفها المستمر إلى جانب أمن واستقرار اليمن.

وأكد السفير في لقاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، استمرار الدعم الأمريكي لليمن في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير الزنداني، عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المستمر لليمن، ومساندتها في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية، وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب جهودها في مكافحة الإرهاب.

و ناقش اللقاء، الجهود الأممية بشأن إحلال السلام والأعمال الإنسانية، وأهمية نقل مقرات الأمم المتحدة ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بما يسهّل عملها ويعزز حضورها الفاعل.