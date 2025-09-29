الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟ عاجل: القضاء في مأرب يرفض دعوى ضد صحفيين وقنوات فضائية لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات أمريكا تجدد وقوفها ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء) بيان للسفارة الأمريكية حول اعتداء الإنتقالي على فعالية سلمية لنساء حزب الإصلاح بحضرموت سوريا على فوهة بركان: تصاعد التوتر شمال شرقي البلاد بين دمشق وقسد وسط تحركات تركية
جدّد السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، ووقوفها المستمر إلى جانب أمن واستقرار اليمن.
وأكد السفير في لقاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، استمرار الدعم الأمريكي لليمن في مختلف المجالات.
وبحث اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأعرب الوزير الزنداني، عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها المستمر لليمن، ومساندتها في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية، وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب جهودها في مكافحة الإرهاب.
و ناقش اللقاء، الجهود الأممية بشأن إحلال السلام والأعمال الإنسانية، وأهمية نقل مقرات الأمم المتحدة ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بما يسهّل عملها ويعزز حضورها الفاعل.