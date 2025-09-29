برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حقق برشلونة فوزاً مثيراً بهدفين مقابل هدف على ريال سوسيداد امس الأحد، ليعتلي صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي جول كوندي وروبرت ليفاندوفسكي في كل شوط.

وافتتح سوسيداد التسجيل عكس مجريات اللعب، في الدقيقة 30، عبر الظهير الأيمن السابق لريال مدريد ألفارو أودريوزولا، الذي شارك أساسيا لأول مرة هذا الموسم بعد إصابة زميله جون أرامبورو أثناء الإحماء.

وفي الدقيقة 43، نجح برشلونة أخيرا في إدراك التعادل بعد أن نفذ راشفورد ركلة ركنية وصلت إلى كوندي داخل منطقة الجزاء، ليحولها المدافع الفرنسي بضربة رأس نحو الشباك، وسجل ليفاندوفسكي في الدقيقة 58 الهدف الثاني.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على ريال مدريد، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند خمس نقاط بعد تلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم.

ويلعب برشلونة، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، يوم الأربعاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل أن يواصل دفاعه عن لقب الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على إشبيلية يوم الأحد القادم.