سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
أعلن الاتحاد الإسباني، اليوم رسميًا استضافة مدينة جدة السعودية كأس السوبر الإسباني 2026 للمرة الثالثة.

وتقام المباريات على ملعب الإنماء (الجوهرة) وفق الجدول التالي:

نصف النهائي الأول

برشلونة ×أتلتيك بلباو — 7 يناير 2026

نصف النهائي الثاني

ريال مدريد أتلتيكو مدريد — 8 يناير 2026

النهائي: 11يناير 2026

برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد
