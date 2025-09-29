برشلونة ينتزع صدارة الدوري الأسباني من ريال مدريد سوبر أسباني مثير على الملاعب السعودية.. تعرف على جدول المباريات الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء) بيان للسفارة الأمريكية حول اعتداء الإنتقالي على فعالية سلمية لنساء حزب الإصلاح بحضرموت سوريا على فوهة بركان: تصاعد التوتر شمال شرقي البلاد بين دمشق وقسد وسط تحركات تركية شهداء وتحليق مكثف لمسيرات الاحتلال بسماء غزة ونسف مبان غربها أبرزها آلام متفرقة.. 4 علامات تكشف إصابتك بهشاشة العظام إيران تعدم أبرز جواسيس الموساد بعد تورطه في اختراق قواعد بيانات حساسة خطة ترامب لوقف حرب غزة تصطدم برفض متوازٍ من نتنياهو وحماس
أعلن الاتحاد الإسباني، اليوم رسميًا استضافة مدينة جدة السعودية كأس السوبر الإسباني 2026 للمرة الثالثة.
وتقام المباريات على ملعب الإنماء (الجوهرة) وفق الجدول التالي:
نصف النهائي الأول
برشلونة ×أتلتيك بلباو — 7 يناير 2026
نصف النهائي الثاني
ريال مدريد أتلتيكو مدريد — 8 يناير 2026
النهائي: 11يناير 2026