الحوثي يهاجم إسرائيل مجدداً وسط مخاوف شعبية في اليمن من رد الإحتلال وعدوانيته

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، أن حركة الطيران في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، توقفت مؤقتًا بعد تفعيل صفارات الإنذار في البلاد بسبب صاروخ قالت أن جماعة "الحوثي" أطلقته من اليمن.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة تل أبيب الكبرى، والسهل الساحلي الجنوبي، وغيرها من المناطق، وفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

وأشارت الهيئة إلى أن مناطق الإنذار شملت مناطق يقطنها ملايين الإسرائيليين.

وأضافت: "توقفت الحركة الجوية في مطار بن غوريون مؤقتًا، حيث تأخر إقلاع وهبوط عدة رحلات، بينها رحلات لشركات إل عال، ويسرائير، وأركيع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق اعتراض الصاروخ.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بعدم تسجيل إصابات.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي اليوم أنها هاجمت "بنجاح" أهدافًا في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وفي إيلات بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان أن جماعته نفذت عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، استهدف أهدافًا حساسة عدة في منطقة يافا المحتلة.

وأضاف أن "طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة"، مشيرًا إلى أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح".

إلى ذلك، قال هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم الحوثي الجديد يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من الغارات الواسعة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة صنعاء.

ومع كل هجوم جديد للحوثيين على اسرائيل يخشى المدنيون في اليمن، من الرد الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف، مواقع مدنية يسقط فيها ضحايا أبرياء.