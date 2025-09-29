قرارات بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة لـ ''قوات حماية حضرموت'' وتعيين قيادة لها (الأسماء)

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

أصدر قائد ما تسمى ''قوات حماية حضرموت''، رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش قرارات قضت بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة وتعيين قيادة لها.

ونص القرار على تشكيل اللواء الثاني والثالث والرابع من قوات حماية حضرموت.

وقضت المادة الأولى بتعيين قيادات اللواء الثاني من التالية اسماءهم :

1- العقيد / أحمد محمد عبود العليي - قائد اللواء .

2 - العقيد / حسين صالح عمر باجهام - أركان اللواء .

3- الرائد / محمد عبدالله علي باحميش - عمليات اللواء.

وايضا تعيين قيادات للواء الثالث من التالية اسماءهم :

1- العقيد / عمر عبدالله يزيد بارشيد - قائد اللواء .

2 - العقيد / علي عبدالله سعيد بادبيان - أركان اللواء .

3- الرائد / محمد أحمد عبدالله بابادي - عمليات اللواء.

أما اللواء الرابع من قوات حماية حضرموت، فجاءت الأسماء على النحو التالي:

1- العميد / سالمين أحمد عمر باسلوم - قائد اللواء .

2 - العقيد / عبدالله يسلم مبارك باشامخه - أركان اللواء .

3- الرائد / أحمد سعيد علي العامري - عمليات اللواء

وفي يونيو الماضي 2025، عُين أول لواء في قوات حماية حضرموت، المشكلة حديثًا، بقرار من رئيس حلف قبائل حضرموت في شهر ديسمبر نهاية العام الماضي، وهي قوات غير نظامية لا تخضع لوزارة الدفاع ولا الداخلية.