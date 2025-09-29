سوريا على فوهة بركان: تصاعد التوتر شمال شرقي البلاد بين دمشق وقسد وسط تحركات تركية

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

تشهد مناطق شمال شرقي سوريا حالة من التوتر المتصاعد بعد تحركات عسكرية متبادلة بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بالتوازي مع تحركات لافتة للجيش التركي على الحدود.

وجاء انتشار القوات الحكومية على خطوط التماس عقب تقارير عن امتلاك "قسد" طائرات مسيّرة انتحارية وراجمات صواريخ ومدافع بعيدة المدى متمركزة في معمل السكر، إضافة إلى إغلاق معبر دير حافر الحيوي شرق حلب.

عودة الرئيس السوري أحمد الشرع من نيويورك بعد إلقاء خطاب تاريخي في الأمم المتحدة، أعادت الملف الكردي إلى الواجهة، فيما عقد اجتماعات عاجلة مع قيادات عسكرية وحكومية بحلب لمتابعة الموقف.

في الوقت نفسه، رصدت تحركات لأرتال تركية وتحليق طيران مروحي في مطار كويرس، بينما قصفت المدفعية السورية مواقع لـ"قسد" قرب سد تشرين.

ويرى خبراء أن أنقرة قد تتجه لعمل عسكري ضد "قسد" إذا فشلت محاولات دمجها ضمن الجيش السوري الجديد وفق اتفاق مارس الماضي، معتبرين أن تركيا تسعى لاستكمال مشروع "المنطقة العازلة" وإنهاء أي تهديد محتمل على حدودها.

وبينما تستمر الخلافات بين دمشق و"قسد" حول مستقبل الإدارة الذاتية وطبيعة النظام السياسي، تكثّف الأطراف المحلية والإقليمية تحركاتها العسكرية والسياسية، ما ينذر إما بجولة جديدة من المواجهات، أو بمرحلة ضغط سياسي قد تسبق أي انفجار ميداني.