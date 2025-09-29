أبرزها آلام متفرقة.. 4 علامات تكشف إصابتك بهشاشة العظام

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تعتبر هشاشة العظام من الأمراض الصامتة التي لا تظهر أعراضها بشكل واضح في المراحل الأولى، إلا أنها قد تتسبب مع الوقت في مضاعفات خطيرة أبرزها الكسور وضعف البنية العظمية.

في هذا السياق، يوضح الكونسلتو، أبرز أعراض الإصابة بهشاشة العظام، وذلك حسبما ذكره الدكتور حازم كمال، استشاري العظام.

إليك السبب أعراض الإصابة بهشاشة العظام

1- آلام متفرقة في الجسمأبرز العلامات التي قد تنذر بالإصابة بالهشاشة هي الشعور بآلام متكررة في العظام بمناطق متفرقة من الجسم.

2- الكسور نتيجة كدمات بسيطةتعرض العظام للكسور نتيجة كدمات أو إصابات طفيفة لا تُسبب عادةً كسورًا عند الشخص السليم، يُعتبر إنذارًا واضحًا بهشاشة العظام.

3- التقلصات العضليةبعض المرضى قد يعانون من تقلصات عضلية متكررة، والتي ترتبط في بعض الأحيان بضعف العظام.

4- آلام العمود الفقريالشعور بآلام مستمرة أو متقطعة في العمود الفقري من العلامات التي تستوجب مراجعة الطبيب للكشف عن احتمال وجود هشاشة