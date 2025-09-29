إيران تعدم أبرز جواسيس الموساد بعد تورطه في اختراق قواعد بيانات حساسة

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 90

أعلنت السلطات الإيرانية صباح اليوم الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق بهمن تشوبياسل، الذي وُصف بأنه أحد أبرز عناصر شبكة التجسس التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) داخل البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" نقلاً عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن المتهم، وهو خبير في قواعد البيانات، استغل موقعه الوظيفي في إحدى الشركات المعرفية للوصول إلى مشاريع سيادية واتصالات استراتيجية بالغة الأهمية.

وكشفت التحقيقات أن عملية تجنيده بدأت خلال مشاركته في دورة متخصصة بدولة خليجية، حيث تم استقطابه من قبل عناصر الموساد عبر شركة وهمية تدعى ESMI، قبل أن يخضع لدورات تدريبية متقدمة في الهند وأرمينيا وإيرلندا. وبحسب اعترافاته، أوكلت إليه مهام تجسسية خطيرة أبرزها: اختراق أنظمة مراكز البيانات الحكومية.

جمع معلومات عن مشاريع حساسة وبنى تحتية حيوية. التواصل مع شركات أجنبية لتسهيل اختراقات إلكترونية. محاولة إدخال أجهزة معطوبة لأغراض تخريبية على غرار الهجمات السابقة ضد المنشآت النووية.

وأوضحت السلطات أن تشوبياسل حصل على مبالغ مالية ضخمة وأجهزة تجسس متطورة، بينها نظام تشغيل سري يعرف بـ"ويندوز الأحمر"، لا يُمنح إلا للعملاء الموثوقين بشدة لدى الموساد.

كما أظهرت الوثائق قيامه بتسع سفرات خارجية للقاء ضباط الموساد في عدة دول منها الإمارات، أرمينيا، الهند، تايلاند، فيتنام، إيرلندا وبلغاريا.

وبعد محاكمته بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح العدو"، صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام الذي نُفذ فجر اليوم.