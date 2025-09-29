إيران تعدم أبرز جواسيس الموساد بعد تورطه في اختراق قواعد بيانات حساسة خطة ترامب لوقف حرب غزة تصطدم برفض متوازٍ من نتنياهو وحماس أين وصلت توغلات الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة.. تفاصيل أوباما يطلق أعنف تصريحاته ضد الحكومة الإسرائيلية رقم قياسي جديد لأونصة الذهب فوق 3800 دولار بعد فشلها الذريع في استهداف قادة حماس.. إسرائيل تحقق في فشل ضربة الدوحة تعرف على مواعيد الرحلات في مطار عدن ومطار الريان: الإثنين 29 سبتمبر 2025م عشال يرد على البيض: الجنوب ليس ضيعة لأحد… وزمن الوصاية انتهى وأصوات المجلس الانتقالي تمارس الوصاية الحوثيون يكشفون حصيلة فداحة الغارات الإسرائيلية على صنعاء من القتلى والجرحى من نيويورك توكل كرمان تحاكم صمت العالم: إبادة غزة وصمة عار في جبين البشرية والتعاطف يجب أن يتحول إلى قوة تغيّر الواقع
تشهد المفاوضات حول مسودة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة عقبات كبرى، بعد بروز اعتراضات حادة من كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس، ما يهدد بإفشال التوصل إلى اتفاق رغم التقدم المبدئي.
أبرز ملامح الخطة تتضمن المسودة بنوداً محورية، بينها وقف إطلاق النار تدريجياً، تبادل الأسرى، تدمير الأسلحة الهجومية لحماس، تشكيل حكومة بديلة لإدارة غزة، إصلاح السلطة الفلسطينية، إطلاق مشاريع إعادة إعمار بتمويل دولي، إلى جانب التزام إسرائيلي مشروط بمسار يقود إلى دولة فلسطينية مستقبلية.
اعتراضات نتنياهو نتنياهو أعلن رفضه للبنود المتعلقة بنزع سلاح حماس، واعتبرها "غامضة وغير كافية"، كما عارض أي إشارة إلى حل الدولتين، معتبراً أن ذلك "تهديداً للأمن الإسرائيلي".
كما رفض السماح لأعضاء حماس بالعودة إلى غزة، متمسكاً في المقابل بخطط فرض "السيادة" الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
اعتراضات حماس من جهتها، رفضت حماس بشكل قاطع البند الخاص بنزع سلاحها، واعتبرته "ظلماً وتعطيلاً لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم".
وأكدت الحركة أنها لا تمانع إبعادها عن الحكومة المؤقتة، لكنها شددت على ضرورة أن يتم اختيار إدارة غزة المقبلة بتوافق وطني، لا بقرار منفرد من السلطة الفلسطينية. موقف ترامب ترامب وصف خطته بأنها "فرصة تاريخية لإنجاز استثنائي في الشرق الأوسط"، مؤكداً أنه سيعرض تفاصيلها في لقائه المرتقب غداً مع نتنياهو في البيت الأبيض، وسط توقعات بممارسة ضغوط أمريكية لدفع العملية إلى الأمام.