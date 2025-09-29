رقم قياسي جديد لأونصة الذهب فوق 3800 دولار

الإثنين 29 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

سجل سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً 3800 دولار للأونصة، للمرة الأولى، فيما قفزت أسعار الفضة في السوق الفورية بأكثر من 2% لتصل إلى 47 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ قمة 2011.

وفي سياق آخر، حلق البلاتين في السوق الفورية بحوالي 3% ليصل إلى 1615.65 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4% ليصل إلى 1,287.19 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومةً بضعف الدولار وتزايد التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بحوالي 1% ليخترق مستويات 3800 دولار، للمرة الأولى.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,818.30 دولار.

مؤشر الدولار انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل العملات الرئيسية، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

وصرحت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 0.3% في أغسطس، مقابل الارتفاع السابق بنسبة 0.2% في يوليو، وهو ما يتوافق مع تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال كايل رودا، المحلل في Capital.com: "إن هذه القراءة الإيجابية للتضخم في الولايات المتحدة قد أعطت الأسواق سببًا للاعتقاد بأن المزيد من التخفيضات من جانب الاحتياطي الفيدرالي قادمة في أكتوبر وديسمبر".

وأضاف: "المعنويات متفائلة للغاية، ونحن على الطريق لإعادة اختبار مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع.

سوق الذهب في وضع جيد حاليًا، وقد يُشار إلى ذلك على أنه سبب للحذر بشأن الارتفاع المستقبلي".

خفض الفائدة يضع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 90% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكتوبر، مع احتمال بنسبة 65% تقريبًا لخفض آخر في ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

يزدهر السبائك الذهبية، الملاذ الآمن، في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM)، وتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة، بحثًا عن المزيد من المؤشرات على صحة الاقتصاد.

أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثماري متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.89% لتصل إلى 1,005.72 طن يوم الجمعة، من 996.85 طن يوم الخميس