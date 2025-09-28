بعد فشلها الذريع في استهداف قادة حماس.. إسرائيل تحقق في فشل ضربة الدوحة تعرف على مواعيد الرحلات في مطار عدن ومطار الريان: الإثنين 29 سبتمبر 2025م عشال يرد على البيض: الجنوب ليس ضيعة لأحد… وزمن الوصاية انتهى وأصوات المجلس الانتقالي تمارس الوصاية الحوثيون يكشفون حصيلة فداحة الغارات الإسرائيلية على صنعاء من القتلى والجرحى من نيويورك توكل كرمان تحاكم صمت العالم: إبادة غزة وصمة عار في جبين البشرية والتعاطف يجب أن يتحول إلى قوة تغيّر الواقع بحضور فاضل والمخلافي والمحافظ شمسان.. توجيهات وقرارات للجنة الأمنية بتعز منها ''نزع السلاح وقائمة عاجلة بالمطلوبين أمنيًا'' جرس إنذار مبكر: الفراج يتوقع أزمة تلاحق النصر في منتصف الموسم.. بداية مثالية قد تتحول إلى فخ قاتل الاتحاد يُطيح بلوران بلان بعد سقوط النصر... من المجد إلى الإقالة في 14 شهرًا أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية.. الذهب يكتب بيان الاستقرار وسط جنون الأسواق العالمية التحالف الإسلامي العسكري يعزز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب
فتح جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) تحقيقا داخليا، للنظر في “فشل الضربة” التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة بوقت سابق من سبتمبر الجاري.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، يسلط التحقيق الضوء على “إخفاق الشاباك في الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة، قبل الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في الدوحة يعتقد أن كبار مسؤولي حماس كانوا موجودين فيه”.
وضرب سلاح الجو الإسرائيلي المبنى قبل نحو 3 أسابيع، لكن التقييمات تشير بشكل متزايد إلى أن قيادة حماس نجت من محاولة الاغتيال المستهدفة، بينما استشهد مسؤولون من الصف الثاني وفرد أمن قطري.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي الأمن الإسرائيليين عارضوا تنفيذ العملية في هذا الوقت، تزامنا مع مناقشة حماس صفقة أميركية مقترحة للإفراج عن الرهائن ووقف حرب غزة، مع ذلك أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الضربة.
وعلى عكس العمليات الأخرى، جاءت المعلومات الاستخبارية لهذه الضربة من الشاباك، لا من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، الذي أفادت تقارير أنه عارض العملية.
وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أن الشاباك يراجع الآن “موثوقية المعلومات الاستخبارية المتعلقة بموقع المسؤولين، والتوصية باستخدام الذخائر الدقيقة التي لم تدمر المبنى إلا جزئيا، بينما كانت الأهداف في مكان آخر”.
وفي أعقاب الغارة، خلصت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى أنه لا ينبغي لقطر أن تلعب دورا في إعادة إعمار غزة في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن قطر لا تزال منخرطة في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، مما “يعزز سيطرة حماس على غزة”.