عشال يرد على البيض: الجنوب ليس ضيعة لأحد… وزمن الوصاية انتهى وأصوات المجلس الانتقالي تمارس الوصاية

شن النائب البرلماني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، علي عشال، هجومًا لاذعًا على تصريحات القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عمرو البيض، التي وصف فيها نشاط الإصلاح في حضرموت بأنه "تدخل أجنبي في الشأن الجنوبي".
واعتبر عشال أن هذه التصريحات تمثل "نزقًا سياسيًا" وتكشف عن "نزعة إقصائية متعالية"، لا تختلف عن العقلية التي مارستها مليشيا الحوثي في صنعاء، حين صادرت الحريات واحتكرت القرار السياسي.
وفي منشور على صفحته بفيسبوك، قال عشال إن بعض الأصوات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تكتفي بالاختلاف، بل تمارس الوصاية وتبني الأسوار بدلًا من جسور الشراكة، متناسية أن الجنوب، بتاريخ نضاله وتضحياته، لا يُختزل في تيار أو مكوّن، ولا يُدار بعقلية الاستئثار.
وأضاف أن هذا الخطاب المتعالي يعكس ازدواجية صارخة: يريد أصحابه أن يكونوا جزءًا من الدولة، دون أن يؤمنوا بمؤسساتها أو يحترموا مرجعياتها، وهو ما وصفه بـ"الفصام السياسي" الذي يغذي الانقسام ويهدد وحدة الصف الجنوبي.
وأشار عشال إلى أن تصريحات البيض جاءت ردًا على احتفال سياسي بثورتي سبتمبر وأكتوبر، وهما مناسبتان وطنيتان في الذاكرة اليمنية الجامعة، ما يكشف عن نزعة لتجريف الحياة السياسية وإعادة إنتاج آليات الإقصاء.
وحذّر من استمرار هذا النهج، مؤكدًا أنه لا يهدد فقط التوازنات السياسية، بل يمس جوهر الشراكة الوطنية التي تشكلت عبر سنوات من النضال، وتجسدت في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.
وختم عشال بالقول: "الجنوب ليس فراغًا سياسيًا ولا أرضًا بورًا تنتظر من يزرع فيها رؤيته الخاصة. لقد انتهى زمن الوصاية، وإرادة أبناء الجنوب الحرة هي المرجعية الوحيدة لبناء المستقبل".