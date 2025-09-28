الحوثيون يكشفون حصيلة فداحة الغارات الإسرائيلية على صنعاء من القتلى والجرحى

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى 216 قتيلًا وجريحًا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الحوثية غير المعترف بها دوليًا.

وفي بيان صدر السبت، قالت الوزارة إن الهجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، بينهم أربعة أطفال وامرأتان، فيما بلغ عدد المصابين 205، بينهم 63 طفلًا و37 امرأة، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من المدنيين.

وكانت الغارات قد نُفذت مساء الخميس، واستهدفت مواقع ومقار أمنية وعسكرية تابعة للحوثيين، إضافة إلى مبانٍ سكنية وسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتضرر عدد من المنشآت المدنية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية شاركت في تنفيذ الضربات، التي طالت ما وصفه بـ"أهداف تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والجيش الحوثي"، بما في ذلك مقر قيادة الأركان الحوثية، ومديرية الإعلام العسكري، ومعسكرات تضم وسائل قتالية وعناصر تابعة للجماعة.

في المقابل، اكتفت وسائل الإعلام الحوثية بالإشارة إلى استهداف الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين، دون التطرق إلى المواقع العسكرية أو حجم الخسائر في صفوف الجماعة.