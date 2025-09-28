من نيويورك توكل كرمان تحاكم صمت العالم: إبادة غزة وصمة عار في جبين البشرية والتعاطف يجب أن يتحول إلى قوة تغيّر الواقع

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

شاركت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في فعالية "التكافل والتعاطف" التي نظمتها مؤسسة كيلاش على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدة أن التعاطف لا ينبغي أن يظل مجرد مشاعر عابرة، بل يجب أن يتحول إلى قوة دافعة للتغيير الإيجابي.

وقالت كرمان في كلمتها: "التعاطف إذا أردناه أن يكون صادقًا، يجب أن يتحول إلى قوة مغيرة، وعلى التكافل والرحمة أن يصبحا استراتيجية إنسانية تملي على القادة كيف يتخذون قراراتهم، وعلى الحكومات كيف تصوغ سياساتها، وعلى المجتمعات كيف تستجيب للأزمات."

وأشارت إلى أن التعاطف الحقيقي يجبر العالم على إدراك إنسانية من يُقصون ويُظلمون، وفي مقدمتهم اللاجئون الهاربون من الحروب، الأطفال المحرومون من التعليم، المجتمعات التي يسحقها الفقر والإرهاب، والأصوات التي أسكتها الاستبداد.

وتوقفت كرمان عند المأساة الإنسانية في غزة، مؤكدة أن ما يحدث هناك هو إبادة جماعية مكتملة الأركان. وقالت: "ثمة شعب يُباد أمام أعين العالم: شعب غزة. مدينة مأهولة بالملايين تُهدم على رؤوس ساكنيها في مجازر تطهير عرقي مروعة، تُستخدم فيها أحدث الأسلحة وأقذر وسائل الحصار والتجويع، في مشهد يعيد البشرية إلى عصور الظلام."

واختتمت بالتأكيد على أن ما يحدث في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية ستظل شاهدة على عجز العالم وتقاعسه عن إنقاذ الأبرياء.