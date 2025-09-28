بحضور فاضل والمخلافي والمحافظ شمسان.. توجيهات وقرارات للجنة الأمنية بتعز منها ''نزع السلاح وقائمة عاجلة بالمطلوبين أمنيًا''

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تعز

شددت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز على الإسراع في إعداد قائمة دقيقة وشاملة بالمطلوبين أمنياً، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إضافة الى تنفيذ خطة نزع السـلاح وإخلاء المرافق والممتلكات الخاصة وتسليمها لمالكيها في مواعيد محددة.

وفي التفاصيل، وجه محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم الأحد بالإسراع في إعداد قائمة دقيقة وشاملة بأسماء المطلوبين أمنياً، وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

واكد المحافظ خلال ترأُسه اجتماعاً للجنة الأمنية المشتركة، بحضور قائد المحور اللواء خالد فاضل ووكلاء المحافظة، على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، المتعلقة بضبط المطلوبين أمنياً، ووضع حداً لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة العامة، وسرعة تنفيذ خطة انتشار نزع السلاح، إضافة إلى الإسراع في إخلاء المرافق والمنشآت والمنازل وتسليمها لمالكيها في المواعيد المحددة دون تأخير.

من جانبه قدم نائب مدير شرطة المحافظة العقيد أنيس الشميري، تقريراً حول الحالة الأمنية خلال الأسبوع المنصرم، والإنجازات التي حققتها اللجنة الأمنية المشتركة في ضبط عدد من المطلوبين والإجراءات المتخذة بحقهم واستمرار الحملة في ملاحقة وضبط كل المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

بدوره استعرض وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، تقريراً حول فعاليات الاحتفاء بالعيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر، وما تضمنه برنامج الاحتفالات من أنشطة، ومدى تفاعل المواطنين ومشاركتهم الطوعية في إيقاد الشعلة والمسيرات الجماهيرية بالمدينة والمديريات.