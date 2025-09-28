من نيويورك توكل كرمان تحاكم صمت العالم: إبادة غزة وصمة عار في جبين البشرية والتعاطف يجب أن يتحول إلى قوة تغيّر الواقع بحضور فاضل والمخلافي والمحافظ شمسان.. توجيهات وقرارات للجنة الأمنية بتعز منها ''نزع السلاح وقائمة عاجلة بالمطلوبين أمنيًا'' جرس إنذار مبكر: الفراج يتوقع أزمة تلاحق النصر في منتصف الموسم.. بداية مثالية قد تتحول إلى فخ قاتل الاتحاد يُطيح بلوران بلان بعد سقوط النصر... من المجد إلى الإقالة في 14 شهرًا أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية.. الذهب يكتب بيان الاستقرار وسط جنون الأسواق العالمية التحالف الإسلامي العسكري يعزز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب الجمهورية في سجون الحوثي: اعتقالات ومداهمات تطال النساء والأطفال والمليشيا توسع دائرة الاختطافات والتنكيل المجلس الانتقالي يستعرض عضلاته على النساء في المكلا... وحزب الإصلاح يتهمه بالهمجية السياسية وتكميم الأفواه رئيس الحكومة اليمنية ينجح في استعادة 30% من قيمة العملة ويطالب بمنحه صلاحيات كاملة دون عراقيل الرئيس العليمي يغادر نيويورك وينشر صورة جمعته بالرئيس ترامب
شددت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز على الإسراع في إعداد قائمة دقيقة وشاملة بالمطلوبين أمنياً، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إضافة الى تنفيذ خطة نزع السـلاح وإخلاء المرافق والممتلكات الخاصة وتسليمها لمالكيها في مواعيد محددة.
وفي التفاصيل، وجه محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم الأحد بالإسراع في إعداد قائمة دقيقة وشاملة بأسماء المطلوبين أمنياً، وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
واكد المحافظ خلال ترأُسه اجتماعاً للجنة الأمنية المشتركة، بحضور قائد المحور اللواء خالد فاضل ووكلاء المحافظة، على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، المتعلقة بضبط المطلوبين أمنياً، ووضع حداً لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة العامة، وسرعة تنفيذ خطة انتشار نزع السلاح، إضافة إلى الإسراع في إخلاء المرافق والمنشآت والمنازل وتسليمها لمالكيها في المواعيد المحددة دون تأخير.
من جانبه قدم نائب مدير شرطة المحافظة العقيد أنيس الشميري، تقريراً حول الحالة الأمنية خلال الأسبوع المنصرم، والإنجازات التي حققتها اللجنة الأمنية المشتركة في ضبط عدد من المطلوبين والإجراءات المتخذة بحقهم واستمرار الحملة في ملاحقة وضبط كل المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
بدوره استعرض وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، تقريراً حول فعاليات الاحتفاء بالعيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر، وما تضمنه برنامج الاحتفالات من أنشطة، ومدى تفاعل المواطنين ومشاركتهم الطوعية في إيقاد الشعلة والمسيرات الجماهيرية بالمدينة والمديريات.