جرس إنذار مبكر: الفراج يتوقع أزمة تلاحق النصر في منتصف الموسم.. بداية مثالية قد تتحول إلى فخ قاتل

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 86



رغم العروض القوية التي قدّمها النصر مع انطلاقة دوري روشن، حذّر الإعلامي وليد الفراج من مستقبل الفريق في قادم الجولات، معتبرًا أن شهر العسل لن يطول إذا لم يُحسن الجهاز الفني التعامل مع ضغط المباريات المتلاحقة محليًا وقاريًا.

الفراج شدد في برنامجه "أكشن مع وليد" على أن البداية المثالية التي خطف بها النصر الأنظار ليست مقياسًا حقيقيًا لقوة الفريق، مؤكدًا أن الجدولة الحالية قد تتحول إلى سلاح مرتد يهدد استقرار "العالمي" في منتصف الموسم.

ففي الأسابيع الأولى من البطولة، ظهر النصر بصورة متألقة جعلته يتصدر المشهد، وكان أبرزها الانتصار الثمين على الاتحاد بنتيجة 2-0، في مباراة تألق خلالها البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني، ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة على جميع الأصعدة.

الفراج يوجه إنذار مبكر للنصر

من خلال برنامجه الشهير "أكشن مع وليد"، تحدث الفراج عن مسار الفريق، مؤكدًا أن جدول مباريات الدوري ساعد النصر على بداية قوية وسلسة نسبيًا، لكنه في الوقت ذاته قد يتحول إلى عبء ثقيل في المراحل المقبلة.

وأوضح أن ضغوط المباريات المتلاحقة، سواء في المنافسات المحلية أو القارية، ستضع الجهاز الفني أمام تحديات مضاعفة. وقال الفراج: "مثل هذه الجدولة منحت النصر أفضلية واضحة في البداية، لكنها قد تسبب له أزمة كبيرة في منتصف الموسم، خصوصًا مع تداخل البطولات".

ضغط المباريات يهدد الاستقرار

وأشار الفراج إلى أن تتابع المباريات الكبرى في ديسمبر ويناير سيشكل اختبارًا صعبًا للفريق، حيث ترتفع احتمالات الإصابات والإرهاق، وهو ما قد يعرّض النصر لفقدان توازنه الفني والبدني. وأضاف أن المشهد الحالي يوحي بفريق متماسك ومتجانس، لكن الصورة الحقيقية ستظهر عند دخول الفريق في فترة ضغط المباريات الحاسمة.

ضرورة الاستعداد المبكر

كما شدد الإعلامي السعودي على أن إدارة النصر والجهاز الفني مطالبان بالتعامل بذكاء مع هذا التحدي، من خلال تدوير اللاعبين والتحضير الجيد للمرحلة الصعبة. وأكد أن الإعداد المسبق سيكون العامل الفارق في استمرار النصر بالمنافسة على جميع البطولات، المحلية منها والقارية.

جماهير النصر بين التفاؤل والقلق

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه جماهير النصر حالة من التفاؤل الكبير بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق مؤخرًا، وتصدره جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه. ومع ذلك، فإن صوت التحذير من الفراج يفتح باب النقاش حول قدرة الفريق على الصمود أمام ضغط المنافسات المتعددة.

وفي ختام حديثه، شدد الفراج على أن النصر إذا أراد الحفاظ على استمرارية نتائجه الإيجابية، فعليه التعامل بحذر مع المرحلة المقبلة، والتفكير في الموسم ككل وليس فقط في البداية المثالية التي خطف بها الأنظار.