الاتحاد يُطيح بلوران بلان بعد سقوط النصر... من المجد إلى الإقالة في 14 شهرًا

في قرار مفاجئ هزّ الوسط الرياضي السعودي فجر الأحد، أعلن نادي اتحاد جدة رسميًا إنهاء التعاقد مع مدربه الفرنسي لوران بلان، بعد خسارة مؤلمة أمام النصر في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن. الإقالة جاءت لتطوي صفحة امتدت لأكثر من عام، شهد خلالها "العميد" تتويجًا بالبطولات، قبل أن يدخل في دوامة من التراجع أثارت غضب الجماهير وأشعلت الجدل حول مستقبل الفريق.

أعلان نادي اتحاد جدة السعودي،، إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان بعد مسيرة دامت نحو 14 شهرًا، انتهت بشكل مفاجئ رغم الإنجازات التي حققها الموسم الماضي.

وجاء القرار مباشرة عقب خسارة الفريق أمام النصر بهدفين دون رد، في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، ما زاد من حدة الضغوط الجماهيرية والإعلامية على إدارة النادي.

وفي بيان رسمي نشره الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أكدت الإدارة إنهاء التعاقد مع بلان وجهازه الفني المعاون، مع توجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها مع الفريق.

وأشار البيان إلى أن المدرب الوطني حسن خليفة سيتولى قيادة الفريق مؤقتًا، بمساعدة إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عامًا، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ورغم أن بلان قاد الاتحاد الموسم الماضي لتحقيق ثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن بداية الموسم الحالي جاءت مخيبة للآمال، حيث خسر الفريق كأس السوبر السعودي بالخروج من نصف النهائي، وتلقى هزيمة في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا، إلى جانب خسارة الكلاسيكو أمام النصر.

هذا التراجع في الأداء دفع إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار الإقالة، في ظل تطلعات الجماهير لمواصلة حصد البطولات والحفاظ على مكانة الفريق بين كبار الدوري السعودي.

ورغم النجاحات السابقة، إلا أن القرارات في كرة القدم غالبًا ما ترتبط بالنتائج الآنية، وهو ما جعل رحيل بلان أمرًا لا مفر منه.

الأنظار الآن تتجه نحو هوية المدرب الجديد الذي سيقود الاتحاد في المرحلة المقبلة، وسط تكهنات ببحث الإدارة عن اسم عالمي يعيد الفريق إلى مساره الصحيح، خاصة مع استمرار المنافسات المحلية والقارية التي تجعل من المرحلة القادمة اختبارًا حاسمًا لطموحات "العميد".