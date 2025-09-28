أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية.. الذهب يكتب بيان الاستقرار وسط جنون الأسواق العالمية

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يتابع المواطنون والمستثمرون في المملكة العربية السعودية عن كثب أسعار الذهب اليومية، لما يمثله المعدن النفيس من أهمية كبرى كملاذ آمن يحمي المدخرات من تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وخلال تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 الموافق 6 ربيع الثاني 1447هـ، سجلت أسعار الذهب في السعودية مستويات متفاوتة بين العيارات المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

عيار 24: 453.75 ريال سعودي.

عيار 22: 370.75 ريال سعودي.

عيار 21: 397.00 ريال سعودي.

عيار 18: 339.25 ريال سعودي.

عيار 14: 236.00 ريال سعودي.

عيار 12: 202.25 ريال سعودي.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 12,643.25 ريال، بينما وصل سعر الأونصة إلى 3,777.79 ريال. في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند مستوى 3,790.82 دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تطور أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر الماضية

شهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة تحركات قوية تعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا. ففي فبراير الماضي بلغ سعر الأونصة حوالي 3,254 دولارًا، ثم أنهى شهر مارس عند مستوى 3,080 دولارًا. وخلال أبريل 2025، صعد الذهب إلى أعلى مستوياته مسجلًا 3,500 دولار للأونصة، قبل أن يغلق شهر مايو عند 3,315 دولارًا. كما سجلت أسعار الذهب في يونيو 3,264 دولارًا وسط تزايد الإقبال على السبائك سواء بهدف الادخار طويل المدى أو البيع السريع لتحقيق أرباح. وفي يوليو 2025 اختتم الذهب تعاملاته عند 3,308 دولارات للأونصة، ثم ارتفع في أغسطس ليصل إلى 3,414 دولارات، مدفوعًا بتصاعد النزاعات التجارية وفرض الرسوم الجمركية بين عدة دول.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

ارتباط أسعار الذهب بالتوترات التجارية والسياسية أصبح واضحًا. فقد تزامنت هذه الارتفاعات مع استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن استيراد النفط الروسي رغم العقوبات. كما تلعب الحرب الجمركية بين واشنطن وعدة دول دورًا محوريًا في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وكانت أمريكا والصين قد جددتا في 11 أغسطس الماضي اتفاقًا تجاريًا بعد تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا، حيث خفّضت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، مقابل تقليص الصين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض تعريفات جمركية نسبتها 15%، ما ساهم في زيادة حالة القلق بالأسواق العالمية ورفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ.

بهذا المشهد، يظل الذهب الملاذ المفضل لدى الأفراد والمستثمرين في المملكة وخارجها، وسط تقلبات اقتصادية وسياسية تجعل مستقبله مرهونًا بمدى استقرار العلاقات التجارية بين القوى الكبرى.