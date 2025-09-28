التحالف الإسلامي العسكري يعزز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 180

نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة التدريبية بعنوان (محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال)، لتعزيز قدرات المتخصصين والعاملين في الجهات المالية والرقابية في اليمن، وذلك ضمن مبادرة التحالف الاستراتيجية للبرامج التدريبية للحد من عمليات تمويل الإرهاب (بناء).

وتهدف الدورة على مدى 5 أيام، اكساب 15 متدرباً يمثلون عدداً من المؤسسات الحكومية المختصة بمحاربة تمويل الإرهاب، معلومات ومعارف حول تمكين المتخصصين والعاملين في القطاعات المالية والقانونية والأمنية بالجمهورية اليمنية من فهم عمليات الحد من تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتزويدهم بالتقنيات والأدوات اللازمة لكشف هذه العمليات ومنعها.

كما تركز الدورة على محاور أساسية تشمل، الإطار القانوني الدولي والوطني، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف والتحليل، بالإضافة إلى بناء آليات تعاون فعالة.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة، إن محاربة تمويل الإرهاب هي الركيزة الأساسية لتجفيف منابع الإرهاب وتدمير بنيته التحتية..مشيراً الى ان الدورة تمثل التزام التحالف الإسلامي بتقديم حلول عملية وملموسة لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء لمواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال.

وأكد المغيدي، أن التحالف ينظر إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية كأحد أهم مقومات الاستدامة في مواجهة التهديدات الإرهابية، حيث تعكس الجهود التي يبذلها التحالف في الجمهورية اليمنية في هذا المجال إيمانه العميق بأهمية الشراكات الإقليمية لمحاربة الجرائم المالية العابرة للحدود.

وأشاد الأمين العام للتحالف الإسلامي، بالجهود المبذولة من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية في التحالف لإنجاح المبادرات الإستراتيجية الخاصة باليمن، والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.

وأوضح رئيس بعثة اليمن بالتحالف الاسلامي، اللواء الركن توفيق القيز، أن الدورة التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب، تأتي بمتابعة وإشراف من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.. مثمناً جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تأهيل عدد من الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي ينفذها التحالف، والتي تهدف إلى بناء قدرات مستدامة لمرشحين الدول الأعضاء، لتحصين المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.