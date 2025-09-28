المجلس الانتقالي يستعرض عضلاته على النساء في المكلا... وحزب الإصلاح يتهمه بالهمجية السياسية وتكميم الأفواه

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 368

أدان التجمع اليمني للإصلاح في حضرموت، اعتداء عناصر خارجة عن القانون تحمل شعارات المجلس الانتقالي على الفعالية النسوية التي نظمتها دائرة المرأة بالإصلاح في قاعة الأندلس بمدينة المكلا، بمناسبة أعياد الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وبمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب.

وقال إصلاح حضرموت في بيان له رصده موقع مأرب برس، إنه فوجئ بهذا الاعتداء السافر الذي استهدف فعالية نسوية سلمية، واصفاً إياه بالسلوك الهمجي والاستفزازي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والحقوق الدستورية، وتعدياً على حرية العمل التعددي السياسي، ومحاولة لتكميم الأفواه وترهيب الخصوم السياسيين.

وأوضح الإصلاح أنه كان قد أخطر السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة بموعد الفعالية ومكانها وطلب تأمينها، مؤكداً أن التوجيهات صدرت للجهات المختصة، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول ما جرى من اعتداء وعدم قيام الأجهزة المعنية بواجبها في حماية النشاط السلمي والقانوني.

وحمل إصلاح حضرموت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أعضائه وفعالياته، مطالباً بالقيام بواجباتها في حماية الأنشطة السياسية والمدنية، ومحاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن الإصلاح يشيد بأدوار المرأة الإصلاحية السياسية والمجتمعية، ويعتبر أن مثل هذه الممارسات الاستفزازية لن تثنيه عن مواصلة دوره الوطني في الدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية، وسيظل متمسكاً بنهجه السلمي وحضوره المدني رغم محاولات الترهيب.

كما شدد إصلاح حضرموت على احتفاظه بحقه في مقاضاة الجناة، مشيراً إلى أن دائرته القانونية ستتخذ اللازم في هذا الشأن، داعياً الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية إلى اتخاذ موقف تجاه هذه التصرفات والممارسات اللامسؤولة والخارجة عن الدستور والقانون.