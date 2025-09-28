الرئيس العليمي يغادر نيويورك وينشر صورة جمعته بالرئيس ترامب

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 207

غادر الرئيس رشاد العليمي ليلة أمس نيويورك بعد مشاركته على رأس وفد اليمن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة سبأ إن العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضوا المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، أنهوا نقاشاتهم الرفيعة في مدينة نيويورك ضمن الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة الجمهورية اليمنية الى الدورة الثمانين للجمعية العامة، حول مستجدات الحالة في البلاد، وتداعيات الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية، واعتداءاتها الخطيرة على خطوط الملاحة، وسفن الشحن البحري، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اعتقال واخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية.

واحاط الرئيس، وعضوا المجلس قادة العالم بتطورات الحالة اليمنية، والتدخلات المطلوبة لاحتواء الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما احاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المجتمع الدولي برؤية المجلس والحكومة بشأن الاستحقاقات الموضوعية لتحقيق السلام الشامل والمستدام، داعيا الى مقاربة دولية مغايرة جذريا لسياسة "الاحتواء" التي اتسمت بها المرحلة الماضية في التعاطي مع خطر مليشيا الحوثي والمنظمات الارهابية المتخادمة معها.

ودعا الرئيس في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى تشكيل تحالف فعال يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويبني مؤسسات دولته، ويحرره من قبضة "المليشيات والجماعات الإرهابية".

وعلى هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، أجرى الرئيس ومعه عضوا مجلس القيادة الرئاسي، والوفد المرافق لقاءات ثنائية، ونقاشات رفيعة المستوى، شملت رؤساء دول وحكومات، ودبلوماسيين، وفاعلين إقليميين ودوليين، فضلا عن افتتاح المعرض اليمني للكتاب والفنون التشكيلية، والفوتوغرافية، ولقاءات مفتوحة بالنخبة الاميركية، وقيادات، وممثلين عن الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.

ونشر الرئيس العليمي صورة جمعته بالرئيس الأمريكي ترامب، وكتب معلقًا عليها: ''يجمعنا والرئيس دونالد ترمب موقف موحد ضد المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإرادة مشتركة لصنع سلام آمن، ومستقبل أفضل لليمن والمنطقة''. ⁩