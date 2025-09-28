الرئيس العليمي يغادر نيويورك وينشر صورة جمعته بالرئيس ترامب بلطجة الإنتقالي في حضرموت.. عناصر مدفوعة تعتدي على نساء الإصلاح بسبب احتفالهن بثورة 26 سبتمبر والحزب يصدر بيان فرض عقوبات جديدة على إيران بعد عشر سنوات من الاتفاق النووي أسطول الصمود على بعد 800 كيلومتر من غزة روسيا تعلن الحسم و تشن هجوماً كبيراً على أوكرانيا بمئات المُسيّرات والصواريخ معارك ضارية في الفاشر والبرهان يتعهد بالحسم من كردفان و الجيش يصد هجوماً عنيفاً لـ مستشار المرشد الإيراني يرحب باتفاقية الدفاع السعودي-الباكستاني ويدعو لتحالف إقليمي أوسع شباب اليمن يرسمون ملامح المستقبل في فعالية الهوية والذاكرة بقطر... والسفير بادي يحتفي بهم ويشيد بوعيهم وهويتهم من الأمم المتحدة توكل كرمان: نساء غزة واليمن على خطوط النار وحرية المرأة مفتاح سلام دائم الحوثي يخسر أحد أذرعه القمعية: قنبلة الغضب تطيح بأحد القيادات الحوثية المأزومه بمحافظة حجة
دفع المجلس الإنتقالي الجنوبي، أمس السبت، بعض عناصره (رجال ونساء) للإعتداء على حرائر من نساء حضرموت احتفلن بثورة 26 سبتمبر المجيدة، في سلوك همجي يكشف الصورة الحقيقية للمليشيات والإنقلابيين، سواءً كانوا في عدن، أو صنعاء أو حتى حضرموت.
واقتحمت مليشيات تابعة للانتقالي فعالية نظمتها دائرة المرأة في حزب الإصلاح بمدينة المكلا.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس إن عناصر الإنتقالي منعوا نساء الإصلاح من اقامة فعالية في احدى القاعات بالمكلا وقاموا باغلاقها.
واضطرت النسوة لاقامة الفعالية في الشارع خارج القاعة المخصصة للحفل، لكن عناصر الانتقالي لم يكتفوا باغلاقها، بل اعتدوا من جديد على المشاركات، ورفعوا أعلام الانفصال، بينما هتفت النساء المعتدى عليهن''بالروح بالدم نفديك يا يمن''.
هذا وأصدر حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، بيانًا دعا فيه إلى محاسبة المعتدين على الاحتفالية النسوية التي أقيمت بمدينة المكلا بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، وطالب بتقديمهم للعدالة.
وقال الحزب إن عناصر ترفع شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت على الفعالية.
وأضاف أن قيادة الإصلاح أخطرت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية مسبقاً بموعد ومكان الفعالية وطلبت تأمينها، متهماً تلك الجهات بالتقصير في حمايتها.
ووصف الإصلاح الحادثة بأنها "سلوك همجي واستفزازي" ومحاولة لـ"تكميم الأفواه وترهيب الخصوم السياسيين".