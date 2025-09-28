بلطجة الإنتقالي في حضرموت.. عناصر مدفوعة تعتدي على نساء الإصلاح بسبب احتفالهن بثورة 26 سبتمبر والحزب يصدر بيان

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 292

دفع المجلس الإنتقالي الجنوبي، أمس السبت، بعض عناصره (رجال ونساء) للإعتداء على حرائر من نساء حضرموت احتفلن بثورة 26 سبتمبر المجيدة، في سلوك همجي يكشف الصورة الحقيقية للمليشيات والإنقلابيين، سواءً كانوا في عدن، أو صنعاء أو حتى حضرموت.

واقتحمت مليشيات تابعة للانتقالي فعالية نظمتها دائرة المرأة في حزب الإصلاح بمدينة المكلا.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس إن عناصر الإنتقالي منعوا نساء الإصلاح من اقامة فعالية في احدى القاعات بالمكلا وقاموا باغلاقها.

واضطرت النسوة لاقامة الفعالية في الشارع خارج القاعة المخصصة للحفل، لكن عناصر الانتقالي لم يكتفوا باغلاقها، بل اعتدوا من جديد على المشاركات، ورفعوا أعلام الانفصال، بينما هتفت النساء المعتدى عليهن''بالروح بالدم نفديك يا يمن''.

هذا وأصدر حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، بيانًا دعا فيه إلى محاسبة المعتدين على الاحتفالية النسوية التي أقيمت بمدينة المكلا بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، وطالب بتقديمهم للعدالة.

وقال الحزب إن عناصر ترفع شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت على الفعالية.

وأضاف أن قيادة الإصلاح أخطرت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية مسبقاً بموعد ومكان الفعالية وطلبت تأمينها، متهماً تلك الجهات بالتقصير في حمايتها.

ووصف الإصلاح الحادثة بأنها "سلوك همجي واستفزازي" ومحاولة لـ"تكميم الأفواه وترهيب الخصوم السياسيين".