روسيا تعلن الحسم و تشن هجوماً كبيراً على أوكرانيا بمئات المُسيّرات والصواريخ

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 72

تعرضت كييف لهجوم كثيف بطائرات مُسيّرة وصواريخ، في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما وصفه مراقبون مستقلون بأنه من أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها منذ بدء الحرب.

وحلّقت طائرات مُسيّرة فوق المدينة، ودوّت نيران منظومات الدفاع الجوي طوال الليل. وكان الهجوم لا يزال مستمراً في الساعة 7:20 صباحاً (04:20 بتوقيت غرينتش).

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا ونحو 10 آخرين أصيبوا في المدينة.

وأضاف تكاتشينكو إن من بين القتلى طفلة عمرها 12 عاما، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.

واحتمى بعض السكان بمحطات المترو تحت الأرض. وكانت بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب من الغارات الجوية، بينما أغلقت بولندا المجال الجوي بالقرب من اثنتين من مدنها في جنوب شرقي البلاد، ونشرت قواتها الجوية طائرات؛ لمراقبة المجال الجوي. وقال وزير الخارجية الأوكراني، اليوم، إن روسيا أطلقت، خلال الليل، مئات المُسيّرات والصواريخ.

وفعّلت الإنذارات في كييف للتحذير من غارة جوية، حيث قالت الإدارة العسكرية المحلية إن روسيا تهاجم بمُسيّرات وصواريخ.

وأفاد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، بأن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم «ضخم»، وطلب من السكان البقاء في الملاجئ. وكتب كليتشكو، على «تلغرام»: «في المجموع، هناك خمسة مصابين»، مشيراً إلى أنهم نُقلوا لتلقّي العلاج في المستشفى.

من جهته، قال حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرقي البلاد إن ضربات روسية استهدفتها، وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، على الاقل وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني: «مرة أخرى، تُستهدف المباني السكنية والبنية التحتية. مرة أخرى، إنها حرب ضد المدنيين».

وأضاف: «سيكون هناك رد، لكن الضربات الاقتصادية الغربية لروسيا يجب أن تكون أقوى أيضاً». من جهتها، أفادت القوات البولندية، على منصة «إكس»، بأنها نشرت مُقاتلات في مجالها الجوي، ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في حالة تأهب قصوى؛ رداً على الضربات الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت أن هذه التدابير احترازية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية المواطنين، ولا سيما في المناطق المجاورة لأوكرانيا