معارك ضارية في الفاشر والبرهان يتعهد بالحسم من كردفان و الجيش يصد هجوماً عنيفاً لـ

شهدت مدينة الفاشر ليلة دامية إثر تصدي الجيش والفرقة السادسة لهجوم جديد واسع النطاق شنته قوات "الدعم السريع" من عدة محاور، في محاولة لاختراق دفاعات المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف.

وأكد الجيش أنه تمكن من دحر الميليشيات بعد قصف مكثف استهدف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة والمسيرات الانتحارية، فيما تحدث شهود عيان عن ساعات طويلة من الانفجارات العنيفة التي هزت أرجاء المدينة وأجبرت مئات العائلات على النزوح.

وفي المقابل، أعلنت قوات "الدعم السريع" تقدمها داخل بعض أحياء المدينة وسيطرتها على مواقع استراتيجية قرب مقر الفرقة السادسة، ما ينذر بتصاعد المواجهات في الأيام المقبلة.

بالتوازي، تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان جبهات القتال في كردفان، متعهداً بمواصلة العمليات حتى "سحق التمرد"، وسط حشود جماهيرية استقبلته في الأبيض وبارا.

الاشتباكات المتواصلة دفعت آلاف النازحين إلى مغادرة الفاشر نحو معسكرات جديدة في كورما، وسط أوضاع إنسانية وصفت بالكارثية مع تفشي الأوبئة وانعدام الغذاء والدواء.

وعلى خط موازٍ، حذرت وزارة الزراعة والري من فيضانات وشيكة تهدد الخرطوم وعدداً من ولايات الشريط النيلي، داعية المواطنين إلى الحيطة بعد وصول المناسيب إلى مستويات خطيرة، في وقت أطلقت فيه السلطات حملات طوارئ صحية وبيئية لمواجهة تفشي الملاريا وحمى الضنك.

دبلوماسياً، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم موسكو لمؤسسات الدولة السودانية، فيما شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أولوية إحلال السلام وإعادة الإعمار.

وبينما تتشابك خطوط النار مع خطوط المياه، يبقى السودان عالقاً بين جبهات القتال وضربات الطبيعة، في معركة بقاء يتداخل فيها العسكري بالإنساني، والسياسي بالكارثي.