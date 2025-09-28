مستشار المرشد الإيراني يرحب باتفاقية الدفاع السعودي-الباكستاني ويدعو لتحالف إقليمي أوسع

الأحد 28 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أشاد اللواء رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني، بالاتفاقية الدفاعية المشتركة التي وقعتها المملكة العربية السعودية وباكستان مؤخرًا، معتبرًا إياها خطوة إيجابية قد تمهد لتشكيل تحالف إقليمي واسع بين الدول الإسلامية.

وقال صفوي في مقابلة مع شبكة "إس إن إن" الإيرانية: "توقيع السعودية وباكستان لاتفاقية دفاعية مشتركة يمثل تطورًا مهمًا، وإذا انضمت إيران إلى هذا المسار فسيكون الأمر أكثر جدوى".

وأضاف أن التحولات الاستراتيجية العالمية تشير إلى تركيز الولايات المتحدة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتقليص وجودها في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنح دول المنطقة فرصة لتأسيس تحالف دفاعي مشترك يعزز أمنها واستقرارها.

وكان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني قد وقعا في الرياض، يوم 17 سبتمبر، "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" التي تنص على تعزيز الردع الجماعي ضد أي اعتداء، وتؤكد أن أي هجوم على أحد الطرفين يُعد اعتداءً على الطرفين معًا.

وأوضح مسؤول سعودي لوكالة رويترز أن الاتفاقية شاملة وتغطي جميع الوسائل العسكرية، مشيرًا إلى أنها امتداد للتعاون التاريخي بين البلدين وليست مرتبطة بظروف أو أحداث آنية.