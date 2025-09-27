شباب اليمن يرسمون ملامح المستقبل في فعالية الهوية والذاكرة بقطر... والسفير بادي يحتفي بهم ويشيد بوعيهم وهويتهم من الأمم المتحدة توكل كرمان: نساء غزة واليمن على خطوط النار وحرية المرأة مفتاح سلام دائم الحوثي يخسر أحد أذرعه القمعية: قنبلة الغضب تطيح بأحد القيادات الحوثية المأزومه بمحافظة حجة في ذكرى سبتمبر المجيدة… الجيش يؤكد الولاء للجمهورية والوطن '' العالمي'' ينقض على صدارة الدوري السعودي ويزيح الإتحاد شبكة حقوقية: ''الحوثيون اعتقلوا أكثر من 1000 مواطن بسبب الإحتفال بثورة 26 سبتمبر'' الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على 3 من أبرز المطلوبين أمنيًا (الأسماء) اقتحام صحيفة ''عدن الغد'' واعتقال رئيس تحريرها.. فتحي بن لزرق يكشف السبب كيف تتخلصين من الإمساك أثناء الحمل.. أطباء يكشفون التفاصيل 50 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في غزه.. تفاصيل
أشاد السفير اليمني في دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، بالحضور اليمني المتميز في فعالية "اليمن.. هوية وذاكرة ومستقبل" التي نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة أكثر من 200 من الطلبة والخريجين اليمنيين.
وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، عبّر السفير بادي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مؤكدًا أنها شكلت مساحة حيوية لاستحضار قيم ثورة 26 سبتمبر المجيدة كمنارة للحرية والعدالة، واستلهام طاقة الشباب اليمني في صياغة مستقبل يليق بتضحيات أبناء الوطن.
وقال السفير: "أكدتُ خلال الفعالية على أهمية استحضار التاريخ والاعتزاز بالهوية، والانفتاح على المستقبل بروح من الإبداع والمعرفة"، مشددًا على أن الكفاءات اليمنية في قطر تجسد صورة اليمن الحي من خلال إسهاماتها الثقافية والأكاديمية المشرفة.
وتأتي هذه الفعالية في سياق جهود تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال اليمنية في الخارج بتاريخهم النضالي، وتأكيد دورهم في بناء مستقبل ديمقراطي عادل يحفظ كرامة الإنسان اليمني ويصون مكتسباته.