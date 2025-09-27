شباب اليمن يرسمون ملامح المستقبل في فعالية الهوية والذاكرة بقطر... والسفير بادي يحتفي بهم ويشيد بوعيهم وهويتهم

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

أشاد السفير اليمني في دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، بالحضور اليمني المتميز في فعالية "اليمن.. هوية وذاكرة ومستقبل" التي نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة أكثر من 200 من الطلبة والخريجين اليمنيين.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، عبّر السفير بادي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مؤكدًا أنها شكلت مساحة حيوية لاستحضار قيم ثورة 26 سبتمبر المجيدة كمنارة للحرية والعدالة، واستلهام طاقة الشباب اليمني في صياغة مستقبل يليق بتضحيات أبناء الوطن.

وقال السفير: "أكدتُ خلال الفعالية على أهمية استحضار التاريخ والاعتزاز بالهوية، والانفتاح على المستقبل بروح من الإبداع والمعرفة"، مشددًا على أن الكفاءات اليمنية في قطر تجسد صورة اليمن الحي من خلال إسهاماتها الثقافية والأكاديمية المشرفة.

وتأتي هذه الفعالية في سياق جهود تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال اليمنية في الخارج بتاريخهم النضالي، وتأكيد دورهم في بناء مستقبل ديمقراطي عادل يحفظ كرامة الإنسان اليمني ويصون مكتسباته.