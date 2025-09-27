من الأمم المتحدة توكل كرمان: نساء غزة واليمن على خطوط النار وحرية المرأة مفتاح سلام دائم

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، في كلمتها خلال فعالية شبكة القيادات النسائية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، إن العالم يعيش اليوم "لحظة تختبر ضمير الإنسانية" وسط قسوة متزايدة على النساء وعنف متصاعد ضد الضعفاء.

واستهلت كرمان كلمتها بالحديث عن مأساة غزة، مشيرة إلى أن النساء هناك يدفعن الثمن الأفدح لحرب الإبادة ومجازر التطهير العرقي، حيث تجاوز عدد الشهداء السبعين ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، فيما ما يزال آلاف تحت الركام. وأضافت: "المستشفيات تحولت إلى مقابر، والبيوت أضحت أنقاضاً، والمدارس والجامعات دُمّرت وسويت بالأرض، ونساء غزة لا يفقدن فقط أبناءهن وأزواجهن، بل يُتركن بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء، وبلا أي سند من مجتمع دولي عاجز أو متواطئ".

وانتقلت كرمان للحديث عن اليمن، مؤكدة أن المرأة اليمنية تعيش بين نيران الحرب ومؤامرات الوصاية الإقليمية، وتقف بين مليشيات انقلابية مدعومة من إيران، وأنظمة تسعى إلى فرض الوصاية وتقسيم البلاد. وقالت إن النساء هناك يفقدن معيل الأسرة، ويتحملن مسؤولية الأطفال وسط غياب الدولة وانتشار الفقر والمجاعة وتعطيل الخدمات الأساسية وشلل التعليم، مضيفة: "ومع ذلك، لم تتوقف المرأة اليمنية يوماً عن النضال؛ فهي عبر كفاح مستمر تطالب بالحرية، وتؤمن أن مستقبل اليمن لن يُصنع إلا بدولة ديمقراطية عادلة تحمي الحقوق وتضمن الكرامة".

وأكدت كرمان أن معاناة النساء في غزة واليمن تكشف حقيقة مرة، وهي أن المرأة تدفع دائماً الكلفة الأبهظ للحروب والاحتلالات والدكتاتوريات، لكنها أيضاً تبقى الأقدر على حمل راية الحياة والأمل والمقاومة.

وشددت على أن التاريخ أثبت أنه "لا سلام حقيقياً دون إشراك النساء، ولا عدالة دون أن يكن في صدارة معركة الحرية، ولا مستقبل دون الاعتراف بدورهن كصانعات تغيير وقائدات للمجتمعات في أصعب الظروف".

وقالت كرمان: "حرية المرأة ليست قضية منفصلة عن حرية المجتمع كله. حين تنتصر المرأة تنتصر الأمة بأكملها، وحين تُقهر المرأة يُقهر معها الشعب بأسره".

واختتمت كلمتها بالدعوة إلى الوقوف مع نساء غزة واليمن وكل نساء العالم اللواتي يواجهن الحرب والاستبداد والفقر والتمييز، مؤكدة أن بقوتهن يمكن للعالم أن يصنع مستقبلاً أكثر عدلاً وسلاماً وكرامة.