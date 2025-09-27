الحوثي يخسر أحد أذرعه القمعية: قنبلة الغضب تطيح بأحد القيادات الحوثية المأزومه بمحافظة حجة

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 192

في مشهد يعكس تصاعد التوترات داخل مناطق سيطرة الحوثيين، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي ميداني في المليشيا، إثر انفجار قنبلة يدوية في عزلة الغزي بمديرية ريف حجة، شمال غربي اليمن، مساء الجمعة.

وبحسب مصادر محلية، فإن القيادي الحوثي المعروف بـ"أبو رصاص الشطبي" فجّر القنبلة خلال مشادة حادة مع عدد من السكان، ما أدى إلى مقتله على الفور، إلى جانب اثنين من المدنيين، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة.

المصادر أكدت أن "أبو رصاص" كان شخصية مثيرة للجدل، تورط في سلسلة اعتداءات وانتهاكات بحق الأهالي، وسط حماية وتغطية مستمرة من قيادة المليشيا التي تجاهلت شكاوى السكان لسنوات.

الحادثة، التي وُصفت بأنها "انفجار غضب مكبوت"، فتحت الباب أمام تساؤلات حول تصاعد الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين، وتنامي حالات التمرد الفردي ضد سلوكيات عناصر المليشيا، في ظل غياب القانون وتفشي الانتهاكات.