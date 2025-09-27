من الأمم المتحدة توكل كرمان: نساء غزة واليمن على خطوط النار وحرية المرأة مفتاح سلام دائم الحوثي يخسر أحد أذرعه القمعية: قنبلة الغضب تطيح بأحد القيادات الحوثية المأزومه بمحافظة حجة في ذكرى سبتمبر المجيدة… الجيش يؤكد الولاء للجمهورية والوطن '' العالمي'' ينقض على صدارة الدوري السعودي ويزيح الإتحاد شبكة حقوقية: ''الحوثيون اعتقلوا أكثر من 1000 مواطن بسبب الإحتفال بثورة 26 سبتمبر'' الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على 3 من أبرز المطلوبين أمنيًا (الأسماء) اقتحام صحيفة ''عدن الغد'' واعتقال رئيس تحريرها.. فتحي بن لزرق يكشف السبب كيف تتخلصين من الإمساك أثناء الحمل.. أطباء يكشفون التفاصيل 50 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في غزه.. تفاصيل مفاجأة.. من يعاني من سرعة القذف؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات داخل مناطق سيطرة الحوثيين، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي ميداني في المليشيا، إثر انفجار قنبلة يدوية في عزلة الغزي بمديرية ريف حجة، شمال غربي اليمن، مساء الجمعة.
وبحسب مصادر محلية، فإن القيادي الحوثي المعروف بـ"أبو رصاص الشطبي" فجّر القنبلة خلال مشادة حادة مع عدد من السكان، ما أدى إلى مقتله على الفور، إلى جانب اثنين من المدنيين، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة.
المصادر أكدت أن "أبو رصاص" كان شخصية مثيرة للجدل، تورط في سلسلة اعتداءات وانتهاكات بحق الأهالي، وسط حماية وتغطية مستمرة من قيادة المليشيا التي تجاهلت شكاوى السكان لسنوات.
الحادثة، التي وُصفت بأنها "انفجار غضب مكبوت"، فتحت الباب أمام تساؤلات حول تصاعد الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين، وتنامي حالات التمرد الفردي ضد سلوكيات عناصر المليشيا، في ظل غياب القانون وتفشي الانتهاكات.