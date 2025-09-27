       في ذكرى سبتمبر المجيدة… الجيش يؤكد الولاء للجمهورية والوطن

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

رفع وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأكد القادة العسكريون أن ثورة 26 سبتمبر ليست مجرد ذكرى وطنية، بل هي حجر الأساس للجمهورية اليمنية، ومنارة للأجيال في مسيرة التحرر والبناء، مشددين على أن القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين لمكتسبات الثورة، والدرع الصلب في مواجهة المشاريع التي تستهدف وحدة اليمن ونظامه الجمهوري.

وأشار الفريقان الداعري وبن عزيز إلى أن احتفال اليمنيين بهذه المناسبة يأتي في ظل تحديات جسيمة، ما يستوجب مضاعفة الجهود لتأهيل المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تمكين المقاتلين من أداء مهامهم بكفاءة واحترافية عالية.

وجدد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العهد لفخامة الرئيس وللوطن بأن تظل القوات المسلحة في طليعة المدافعين عن السيادة الوطنية، مؤكدين استمرار العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الانتصارات، وترحموا في ختام البرقية على أرواح الشهداء الأبرار، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل نبراسًا للأجيال في مسيرة الحرية والكرامة.