شبكة حقوقية: ''الحوثيون اعتقلوا أكثر من 1000 مواطن بسبب الإحتفال بثورة 26 سبتمبر''

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء
كشف تقرير حقوقي إن الحوثيين اعتقلوا، 1063 شخصاً في عدد من المحافظات على خلفية الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر بينهم 613 شخصًا جرى اعتقالهم هذا العام .

وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، في تصريح ان من بين المعتقلين 450 شخصاً اعتقلتهم المليشيات الحوثية خلال العام الماضي، ونحو 613 جريمة اعتقال واخفاء قسري خلال العام الجاري 2025 في صنعاء، وامانة العاصمة، وحجة، وعمران، والضالع وذمار، وإب، وصعدة، والمحويت، والحديدة.

واشار العمدة الى توثيق 123 حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين خلال شهر سبتمبر من العام الجاري على خلفية نيتهم الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني..لافتاً الى أن شهر سبتمبر شهد موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية والاختطافات. 

وذكر بأن الاعتقالات غالبًا ما تتم من الطرق العامة والمنازل والأسواق والمساجد، حيث يُقيَّد الضحايا وتُصادَر هواتفهم وأوراقهم، قبل نقلهم إلى أماكن احتجاز مجهولة..مؤكدًا أن العديد من الأسر لا تعرف شيئًا عن مصير ذويها بسبب الإخفاء القسري.

‏وأكد إن هذه الانتهاكات تكشف حجم الرعب الذي يسيطر على المليشيات الحوثية مع كل اقتراب لمناسبة وطنية، وتحولها إلى حالة هستيريا جماعية تدفعها لملاحقة المواطنين لمجرد رفعهم العلم الوطني أو التعبير عن انتمائهم للجمهورية اليمنية..محملاً مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين.

