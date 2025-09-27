آخر الاخبار

الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على 3 من أبرز المطلوبين أمنيًا (الأسماء)

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 306

أعلنت الحملة الامنية المشتركة في تعز القبض على ثلاثة من أبرز المطلوبين أمنياً

وقالت في بيان اليوم السبت أنها القت القبض على عرفات الصوفي، محمد الصوفي، رمزي بجاش.

وتواصل الحملة الأمنية بتعز، حملة تطهير المدينة من المطلوبين على ذمة قضايا قتل وغيره، منذ حادثة اغتيال مديرة صندوق النظافة، افتهان المشهري، يوم 18 سبتمبر الجاري.

