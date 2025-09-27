الحملة الأمنية بتعز تعلن القبض على 3 من أبرز المطلوبين أمنيًا (الأسماء) اقتحام صحيفة ''عدن الغد'' واعتقال رئيس تحريرها.. فتحي بن لزرق يكشف السبب الرئيسيةالأم و الطفل كيف تتخلصين من الإمساك أثناء الحمل.. أطباء يكشفون التفاصيل 50 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في غزه.. تفاصيل مفاجأة.. من يعاني من سرعة القذف؟ 12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية إعفاء متبادل من التأشيرة بين السعودية والبوسنة للجوازات الدبلوماسية والخاصة رونالدو يحطم رقم حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للنصر مصادر تكشف لـCNN سبب الاجتماع المفاجئ لقيادات الجيش الأمريكي عيدروس الزبيدي.. بين فضيحة التطبيع مع اسرائيل مقابل الإنفصال وحديثه عن الذكاء الإصطناعي واستبعاده القضاء على الحوثيين
أعلنت الحملة الامنية المشتركة في تعز القبض على ثلاثة من أبرز المطلوبين أمنياً
وقالت في بيان اليوم السبت أنها القت القبض على عرفات الصوفي، محمد الصوفي، رمزي بجاش.
وتواصل الحملة الأمنية بتعز، حملة تطهير المدينة من المطلوبين على ذمة قضايا قتل وغيره، منذ حادثة اغتيال مديرة صندوق النظافة، افتهان المشهري، يوم 18 سبتمبر الجاري.