اقتحام صحفية ''عدن الغد'' واعتقال رئيس تحريرها.. فتحي بن لزرق يكشف السبب

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 349

اقتحمت قوات أمنية، اليوم السبت، مقر صحيفة عدن الغد، في العاصمة عدن، الخاضعة لسيطرة الإنتقالي واعتقلت رئيس تحريرها الصحفي فتحي بن لزرق.

بن لزرق نشر فيديو على صفحته في فيسبوك يوثق اقتحام قوات من أمن عدن لمقر صحيفته في عدن، وأكد في منشور لاحق اعتقاله بالمدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن يطلق سراحه.

وافرج عن رئيس تحرير صحيفة عدن ابعد ساعات من اعتقاله على يد القوات الأمنية التي اقتحمت مقر الصحيفة في مديرية المنصورة، شمالي المدينة.

لزرق ظهر بعد الإفراج في بث مباشر على صفحته في فيس بوك وقال إن إغلاق المكتب والاعتقال كان بحجة عدم تجديد التصاريح من مكتب الثقافة بالمنصورة، لكنه أوضح أن هذه كانت مجرد ذريعة وأن السبب الحقيقي كان إثارته لموضوع الجبايات في عدن.