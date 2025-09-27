اقتحام صحفية ''عدن الغد'' واعتقال رئيس تحريرها.. فتحي بن لزرق يكشف السبب الرئيسيةالأم و الطفل كيف تتخلصين من الإمساك أثناء الحمل.. أطباء يكشفون التفاصيل 50 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في غزه.. تفاصيل مفاجأة.. من يعاني من سرعة القذف؟ 12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية إعفاء متبادل من التأشيرة بين السعودية والبوسنة للجوازات الدبلوماسية والخاصة رونالدو يحطم رقم حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للنصر مصادر تكشف لـCNN سبب الاجتماع المفاجئ لقيادات الجيش الأمريكي عيدروس الزبيدي.. بين فضيحة التطبيع مع اسرائيل مقابل الإنفصال وحديثه عن الذكاء الإصطناعي واستبعاده القضاء على الحوثيين شاهد بالصور.. مأرب تشهد عرضًا عسكريًا مهيبًا احتفاءً بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر
اقتحمت قوات أمنية، اليوم السبت، مقر صحيفة عدن الغد، في العاصمة عدن، الخاضعة لسيطرة الإنتقالي واعتقلت رئيس تحريرها الصحفي فتحي بن لزرق.
بن لزرق نشر فيديو على صفحته في فيسبوك يوثق اقتحام قوات من أمن عدن لمقر صحيفته في عدن، وأكد في منشور لاحق اعتقاله بالمدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن يطلق سراحه.
وافرج عن رئيس تحرير صحيفة عدن ابعد ساعات من اعتقاله على يد القوات الأمنية التي اقتحمت مقر الصحيفة في مديرية المنصورة، شمالي المدينة.
لزرق ظهر بعد الإفراج في بث مباشر على صفحته في فيس بوك وقال إن إغلاق المكتب والاعتقال كان بحجة عدم تجديد التصاريح من مكتب الثقافة بالمنصورة، لكنه أوضح أن هذه كانت مجرد ذريعة وأن السبب الحقيقي كان إثارته لموضوع الجبايات في عدن.