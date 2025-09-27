الرئيسيةالأم و الطفل كيف تتخلصين من الإمساك أثناء الحمل.. أطباء يكشفون التفاصيل

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يمكن التخلص من الإمساك عند السيدات الحوامل، إذ ما يصيب الكثيرات من الحوامل، نتيجة للتغريدات الهرمونية، والمكملات الغذائية التي يتناولنها خلال فترة الحمل.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيف يمكن التخلص من الإمساك لدى السيدات خلال فترات الحمل، وفقا للدكتور إبراهيم العتيقي، استشاري النساء والتوليد، والدكتورة نور توفيق، أخصائية التغذية العلاجية.

لماذا يحدث الإمساك أثناء الحمل؟

يرتفع مستوى البروجسترون أثناء الحمل، وهو أمر ضروري بالنسبة للجنين، لكنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، منها الإمساك، كما يبطئ حركة الأمعاء، بالإضافة إلى أن مكملات الحديد وقلة الحركة يعملان أيضا على الإصابة بالإمساك.ما الأطعمة المناسبة للحمل لتحسين الهضم؟تساعد الألياف في الوقاية من الإمساك ط، وتقلل من حدوثه، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة التالية:

- الخبز البلدي.

- الحبوب الكاملة.

- الفواكه.- الخضروات.- البقوليات.قد يهمك: للحوامل فقط.. طرق منزلية لتخفيف الإمساكهل تساعد التمارين الرياضية في التخلص من الإمساك؟تعمل التمارين الرياضية والنشاط البدني الخفيف والمنتظم، على تقليل أعراض الإمساك، وتساعد الحركة وبذل النشاط البدني الخفيف لمدة نصف ساعة يوميا على تسهيل عملية الهضم وتقليل فرصة الإصابة بالامساك.هل شرب المياه يقلل الامساك؟يساعد شرب كميات مناسبة من المياه، وترطيب الجسم، في التخلص مت الإمساك وتقليل فرص الإصابة به، لكن مع مراعاه الا يكون شرب المياه وسط الطعام فو بعد الانتهاء مت الأكل، ويفضل شرب الماء قبل تناول الطعام وليس بعده مباشرة، إذ يؤدي شرب الماء بعد تناول الطعام مباشرة على مد فترة الهضم، لأنه يخفف من انويمات الهضم في المعدة