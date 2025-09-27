50 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في غزه.. تفاصيل

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 239

طلب الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة من سكان "منطقة ميناء غزة والرمال" مغادرتهما، ضمن سلسلة إنذارات يوجهها لإخلاء مناطق في مدينة غزة منذ بدء عمليته الهادفة للسيطرة عليها.

أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً بضربات إسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع، أمس الجمعة، في يوم توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إنجاز مهمة" القضاء على حركة "حماس".

وأوضح الدفاع المدني أن 30 على الأقل من هؤلاء قضوا في مدينة غزة الواقعة بشمال القطاع المحاصر والمدمر.

وأضاف الجهاز أن المستشفيات أفادت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات ليل الخميس - الجمعة طالت خصوصاً مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري توسيع هجومه البري على المدينة الأكبر في القطاع، التي يعدها آخر معقل رئيس لحركة "حماس".

وأعلن الجيش أنه قصف خلال 24 ساعة "أكثر من 140 هدفاً في أنحاء قطاع غزة، بما فيها إرهابيون ومداخل أنفاق وبنى تحتية عسكرية".

وأظهرت لقطات لوكالة "الصحافة الفرنسية" من مخيم الشاطئ في مدينة غزة، أضراراً كبيرة طالت مباني بعد غارات جوية، بينما كانت فتاة حافية القدمين تبحث بين الركام عن أغراضها.

وأتى ذلك في يوم ألقى نتنياهو كلمته أمام الأمم المتحدة، حيث أكد أن إسرائيل "سحقت الجزء الأكبر من آلة الإرهاب التابعة لـ(حماس)"، وتريد إكمال المهمة "في أسرع وقت ممكن".

وقبل الخطاب، قال مكتب نتنياهو إنه طلب من السلطات المدنية "بالتعاون" مع الجيش "وضع مكبرات صوت على شاحنات" على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة، حتى يمكن سماع هذا الخطاب في الأراضي الفلسطينية.

وأشار المكتب لاحقاً إلى أن الجيش "سيطر على هواتف سكان غزة وعناصر (حماس)"، وأن الخطاب تم بثه عبرها.

إلا أن سكاناً في القطاع نفوا ذلك. 970232739302386.jpg مكبرات صوت مثبتة على شاحنات بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة بعد بث خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز) وقالت رندة حنون (30 سنة) النازحة إلى دير البلح (وسط)، عن ذلك "كذب، لم يصلنا لا رسائل ولا أي شيء عبر الهاتف، ولم نسمع أي مكبرات صوت".

وأضافت "هذا فقط لزيادة بث التوتر في قلوبنا، ومن أجل أن يجعلنا الاحتلال الاسرائيلي نهتم بخطاب نتنياهو... لكننا لا نهتم بخطاباته، ولا نريد سماع أي كلمة منه".

وقال صحافيون في جنوب القطاع وفي مدينة غزة، إنهم لم يسمعوا الخطاب عبر مكبرات للصوت ولم يتلقوا أي شيء على هواتفهم.

وعد منتدى عائلات الرهائن في غزة، أمس الجمعة، أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنجاز المهمة" للقضاء على حركة "حماس"، يهدد حياة الرهائن في القطاع الفلسطيني.

وقال المنتدى في بيان عقب كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "كل يوم من الحرب المستمرة يضع الرهائن أمام خطر أكبر، ويهدد استعادة أولئك الذين تم قتلهم"، معتبراً أن نتنياهو "اختار مراراً وتكراراً، تبديد كل فرصة لإعادتهم إلى الديار". اقرأ المزيد