مفاجأة.. من يعاني من سرعة القذف؟

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قال الدكتور طارق أنيس، أستاذ أمراض الذكورة والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، إن المقصود بالقذف هو خروج السائل المنوي من مجرى البول.

ولفت أستاذ أمراض الذكورة والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، إلى أن قوة القذف ليست مهمة للإنجاب، طالما القذف يحدث داخل المهبل.

وكشف الدكتور طارق أنيس، عن أسباب ضعف القذف، إذ تتمثل في التالي:

1- التقدم في السن.

2- وجود التهابات في البروستاتا.

3- الإصابة بالسكري.

4- تناول بعض الأدوية قد يكون آثارها الجانبية (أدوية علاج تضخم البروستاتا) قد تسبب ضعف في القذف.

متى يمكن القول أن شخص يعاني من سرعة القذف؟وقال الدكتور طارق أنيس، أستاذ أمراض الذكورة والعقم، إنه يمكن اعتبار شخص ما يعاني من سرعة القذف، عند توافر العلامات التالية:

1- القدرة الافتراضية للشخص على تأخير القذف.

2- مدة العلاقة الحميمة.

3- عدد حركات العضو الذكري داخل المهبل.

4- القذف بعد دقيقة من الإيلاج.

5- من يقذف قبل عملية الإيلاج والعلاقة الحميمة.

6- تأثر العلاقة بين الزوج وزوجته بسبب القذف.وأكد أستاذ أمراض الذكورة والعقم، أن الجمعية العالمية للصحة الجنسية، حددت وعرّفت سرعة القذف، بأنه القذف قبل الإيلاج أو فور الإيلاج أو بعد دقيقة واحدة من الإيلاج.

80% من الرجال يعانون من سرعة القذفوأختتم الدكتور طارق أنيس، تصريحاته مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الرجال يعانون من سرعة القذف، الأول نسبتهم 80%، وسببه يتمثل في العامل الوراثي، و20% بسبب مرض، وهؤلاء يتم علاجهم ويتم القضاء على سرعة القذف لديهم