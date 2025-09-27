إعفاء متبادل من التأشيرة بين السعودية والبوسنة للجوازات الدبلوماسية والخاصة رونالدو يحطم رقم حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للنصر مصادر تكشف لـCNN سبب الاجتماع المفاجئ لقيادات الجيش الأمريكي عيدروس الزبيدي.. بين فضيحة التطبيع مع اسرائيل مقابل الإنفصال وحديثه عن الذكاء الإصطناعي واستبعاده القضاء على الحوثيين شاهد بالصور.. مأرب تشهد عرضًا عسكريًا مهيبًا احتفاءً بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر توكل كرمان في ذكرى سبتمبر: الشعب اليمني لا يموت.. والنخب السياسية شركاء للانقلاب الحوثي ولن يعود حكم الإمامة مهما طال الليل مجلس شباب الثورة بمأرب يحتفي بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، ويؤكد أن الشباب سيظلون الحارس الأمين لمبادئ الثورة والجمهورية." صراع الهوية بين الجمهورية والإمامة: لماذا يتهرب الحوثيون من إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر؟ عاجل: اغتيال شيخ قبلي بارز في عدن سعود اليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب حزب المؤتمر واختيار قيادة جديدة ويطلق نداءً لتوحيده واستعادة الدولة
التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
كما التقى وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزيرة خارجية منغوليا باتمونخ باتسيتسيغ، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها.
وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية منغوليا