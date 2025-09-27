إعفاء متبادل من التأشيرة بين السعودية والبوسنة للجوازات الدبلوماسية والخاصة

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.

كما التقى وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزيرة خارجية منغوليا باتمونخ باتسيتسيغ، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها.

وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية منغوليا