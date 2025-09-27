آخر الاخبار

رونالدو يحطم رقم حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للنصر

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 97

 

 أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافاً تاريخياً للنصر بعد تسجيله هدفا في المباراة التي جمعته بالاتحاد 2/0 ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وحسم النصر الذي حلّ ثالثا في الموسم الماضي وفاز على الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر، المباراة في الشوط الأول بهدفي السنغالي ساديو مانيه (9) ورونالدو (35).

وحطّم رونالدو الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق والشباب الحالي، في سجل الهدافين التاريخين للنصر في الدوري.

وأصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيله 78 هدفا بعد المرة الرابعة التي يهز فيها الشباك في الموسم الحالي، رافعا رصيده الى 946 هدفا خلال مسيرته الكروية

