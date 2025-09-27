إعفاء متبادل من التأشيرة بين السعودية والبوسنة للجوازات الدبلوماسية والخاصة رونالدو يحطم رقم حمد الله ويصبح الهداف التاريخي للنصر مصادر تكشف لـCNN سبب الاجتماع المفاجئ لقيادات الجيش الأمريكي عيدروس الزبيدي.. بين فضيحة التطبيع مع اسرائيل مقابل الإنفصال وحديثه عن الذكاء الإصطناعي واستبعاده القضاء على الحوثيين شاهد بالصور.. مأرب تشهد عرضًا عسكريًا مهيبًا احتفاءً بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر توكل كرمان في ذكرى سبتمبر: الشعب اليمني لا يموت.. والنخب السياسية شركاء للانقلاب الحوثي ولن يعود حكم الإمامة مهما طال الليل مجلس شباب الثورة بمأرب يحتفي بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، ويؤكد أن الشباب سيظلون الحارس الأمين لمبادئ الثورة والجمهورية." صراع الهوية بين الجمهورية والإمامة: لماذا يتهرب الحوثيون من إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر؟ عاجل: اغتيال شيخ قبلي بارز في عدن سعود اليوسفي يدعو لاجتماع عاجل لإعادة ترتيب حزب المؤتمر واختيار قيادة جديدة ويطلق نداءً لتوحيده واستعادة الدولة
أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافاً تاريخياً للنصر بعد تسجيله هدفا في المباراة التي جمعته بالاتحاد 2/0 ضمن الدوري السعودي للمحترفين.
وحسم النصر الذي حلّ ثالثا في الموسم الماضي وفاز على الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر، المباراة في الشوط الأول بهدفي السنغالي ساديو مانيه (9) ورونالدو (35).
وحطّم رونالدو الفائزة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق والشباب الحالي، في سجل الهدافين التاريخين للنصر في الدوري.
وأصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بتسجيله 78 هدفا بعد المرة الرابعة التي يهز فيها الشباك في الموسم الحالي، رافعا رصيده الى 946 هدفا خلال مسيرته الكروية