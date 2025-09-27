مصادر تكشف لـCNN سبب الاجتماع المفاجئ لقيادات الجيش الأمريكي

السبت 27 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت 6 مصادر، لشبكة CNN، عن سبب الاجتماع المفاجئ الذي سيُعقده وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، وسيضم مئات الجنرالات والأدميرالات في ولاية فرجينيا الأسبوع المقبل، حيث سيقوم بشرح إعادة هيكلة وزارة الدفاع لتصبح "وزارة حرب" ووضع معايير جديدة للأفراد العسكريين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN: "الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض قوة الجيش الجديد في عهد الرئيس(دونالد ترامب)".

وذكرت 3 مصادر أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع بمثابة "تجمع حماسي"، حيث سيؤكد هيغسيث على أهمية "روح المحارب" ويطرح رؤية جديدة للجيش الأمريكي، وأن يناقش معايير جديدة للجاهزية واللياقة البدنية والتدريب التي يُتوقع من الضباط الالتزام بها وتطبيقها.

وقال مسؤول دفاعي مطلع على التخطيط: "الأمر يتعلق بالتدريب والتجهيز"،

وأضاف: "والرجال الذين يحملون النجوم على أكتافهم يُشكلون جمهورًا أفضل من الناحية البصرية، وهذا عرضٌ لهيغسيث ليقول لهم: انضموا إلينا، وإلا ستُختصر مسيرتكم المهنية".

وأفادت 3 مصادر بأن فريق هيغسيث يخطط لتسجيل خطابه ونشره علنًا لاحقًا، وأن البيت الأبيض يخطط لإبرازه، وفقًا للمسؤول بالبيت الأبيض.

وحتى الجمعة، لم تكن هناك خطط لهيغسيث للإدلاء بإعلان رئيسي يتعلق بالأمن القومي كجزء من الاجتماع، وفقًا لجميع المصادر، مما يزيد من دهشته أنه أمر الضباط بالحضور شخصيًا ومغادرة مواقعهم لما سيكون في الأساس خطابا مهما.

كما اقترح ترامب، وفقًا لمسؤول البيت الأبيض وأحد المصادر المطلعة على التخطيط.

وقال مسؤولان لـ CNN إن ترامب لا يخطط حاليًا للمشاركة أو حضور اجتماع الثلاثاء.

وذكر المسؤول بالبيت الأبيض وأحد المصادر المطلعة على التخطيط أن الفكرة الأصلية لهذا التجمع غير المسبوق للجنرالات والأدميرالات كانت من هيغسيث، وأبلغ البيت الأبيض لاحقًا، لكن ترامب نفسه لم يكن على دراية تُذكر بالتفاصيل عندما سُئل عنها في المكتب البيضاوي، الخميس.

وأفادت مصادر لـ CNN بأن مئات الجنرالات وضباط الأعلام المدعوين لم يُبلّغوا أيضًا بسبب أوامرهم بترك كل شيء والسفر إلى فرجينيا.

وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي، لـ CNN، أنه قد تم توضيح الأمر للجنرالات والضباط الذين استدعاهم هيغسيث بأنه في حال عدم تمكنهم من الحضور، فسيتعين عليهم تقديم سبب وجيه للغاية لغيابهم.

وفي السنوات الأخيرة، أعرب هيغسيث عن ازدرائه للجنرالات وكبار الضباط، متهمًا إياهم بالمسؤولية عن غرس سياسات "الوعي" في الثقافة العسكرية الأمريكية، في إشارة إلى سياسات التنوع والمساواة والشمول التي تهدف إلى تعزيز فرص النساء والأقليات العرقية والمثليين وغيرهم من المجموعات الغير ممثلة بشكل متساو.

وكذلك قام ترامب بطرد عدد كبير من كبار الجنرالات والضباط منذ توليه منصبه، كما أمر وزارة الدفاع في مايو/أيار بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات بنسبة 20% على الأقل